快訊

吳亞馨轉戰商場生日前夕前晉升人妻 穿深V裝攜男友登記

校園防疫措施調整 教育部：10月13日起後4天篩陰可入校

桌球世團賽／鄭怡靜決勝點關門 中華隊晉級4強銅牌起跳

看101煙火不用人擠人！台北寒舍艾美、寒舍艾麗推「超早鳥跨年專案」 加碼戶外空中花園跨年倒數派對

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／Le Méridien Taipei 台北寒舍艾美酒店臉書、圖／Humble House Taipei 寒舍艾麗酒店臉書
圖／Le Méridien Taipei 台北寒舍艾美酒店臉書、圖／Humble House Taipei 寒舍艾麗酒店臉書

2022年剩下最後3個月啦！開始計劃跨年夜要到哪裡度過了嗎？台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店推出跨年超早鳥3天2夜專案優惠，讓你直接在「第一排」欣賞台北101的璀璨煙火秀，迎接2023年到來，早上還能享受豐盛早餐，還不快安排起來！

圖／Le Méridien Taipei 台北寒舍艾美酒店臉書
圖／Le Méridien Taipei 台北寒舍艾美酒店臉書

台北寒舍艾美酒店推出跨年夜的3天2夜住房專案，有面對101的景觀房型跟面對松仁路的都市景房型等可以選擇，10/31前預訂即享早鳥優惠減免6000元；寒舍艾麗酒店則可以選則煙火景觀房或城市景觀房，再加碼送房客參加跨年夜的花園煙火派對，跟新年夜的新年歡慶派對，不用人擠人、就能在第一排好好欣賞絢爛的台北101煙火秀！兩優惠專案均含精緻豐盛的早餐，讓大家能活力滿滿迎接嶄新的2023年！

圖／Humble House Taipei 寒舍艾麗酒店臉書
圖／Humble House Taipei 寒舍艾麗酒店臉書

房間數量有限，預計在台北跨年的你可得手刀訂房！也提醒大家，跨年專案需要全額預付，也無法取消或變更唷！

圖／Le Méridien Taipei 台北寒舍艾美酒店臉書
圖／Le Méridien Taipei 台北寒舍艾美酒店臉書

圖／Humble House Taipei 寒舍艾麗酒店臉書
圖／Humble House Taipei 寒舍艾麗酒店臉書

Le Méridien Taipei 台北寒舍艾美酒店

面101景觀房型：豪華雙人客房(一大床)56000元起，10/31前預訂早鳥優惠，每房50000元起

面松仁路都市景房型：豪華雙人客房(一大床或兩小床)38000元起，10/31前預訂早鳥優惠，每房32000元起

入住時間：2022/12/31至2023/1/2

房價為每房2晚費用，須另加15.5%政府稅與服務費，跨年全額預付專案，訂房恕無法取消或變更。

訂房專線：02-66225880

Humble House Taipei 寒舍艾麗酒店

煙火景觀房 36000元+15.5%起、城市景觀房 30000元+15.5%起(10%服務費及總價5%稅金)

入住時間：2022/12/31至2023/1/2

跨年夜免費入場7樓空中花園，欣賞倒數煙火(每房限兩位)

新年當晚免費入場7樓空中花園歡慶派對(每房限兩位)

訂房專線：02-66318075

延伸閱讀：

總統府化身限定戲院！2022「國慶光雕秀」限時五天，用12分鐘重現25部經典電影，還有神秘重量級彩蛋，每晚準時照亮夜空

壽星0元開玩！兒童新樂園雙十限定「10月壽星優惠」，連假三日暢玩13種設施，加映五大必玩設施攻略

跨年 酒店 早鳥 派對 寒舍艾美

相關新聞

看101煙火不用人擠人！台北寒舍艾美、寒舍艾麗推「超早鳥跨年專案」 加碼戶外空中花園跨年倒數派對

2022年剩下最後3個月啦！開始計劃跨年夜要到哪裡度過了嗎？台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店推出跨年超早鳥3天2夜專案優惠，讓你直接在「第一排」欣賞台北101的璀璨煙火秀，迎接2023年到來，早上還能享受豐盛早餐，還不快安排起來！

台灣虎航官網又卡住 上午10點開賣1010元特價機票 民眾瘋搶

國慶連假即將到來台灣虎航推出國慶優惠，指定航線單程1010元起，自今天上午10點開賣即湧入大量民眾瘋搶，多數民眾仍遇到要...

星巴克必遊門市大盤點！北中南7家「絕美特色門市」 細品咖啡與在地人文風情

雙十連假來啦！踩點星巴克近期開幕的北中南必遊門市，誰說放假一定要大玩特玩？點杯咖啡、來塊蛋糕，坐下來細品在地人文風情，享受國慶連假帶來的悠閒愜意。 【北部】 ⬤ 福隆觀海門市 座落在東北角海

壽星0元開玩！兒童新樂園雙十限定「10月壽星優惠」，連假三日暢玩13種設施，加映五大必玩設施攻略

國慶連假預熱！台北兒童新樂園熱鬧推出「雙十連假限定」，於國慶連假期間遊玩購買一日樂FUN券超優惠，暢玩園區嗨放趣，十月壽星更超值，國慶寶寶還直接免費送！ 本週末將迎來雙十國慶連假，兒童新樂園

捷絲旅「宜花漫遊」買1送1！玩兩地、送早餐每人2千找

秋高氣爽正是旅遊好時節，晶華國際酒店集團旗下風格旅店品牌Just Sleep捷絲旅宜蘭礁溪館與花蓮中正館、即日起至11月...

總統府化身限定戲院！2022「國慶光雕秀」限時五天，用12分鐘重現25部經典電影，還有神秘重量級彩蛋，每晚準時照亮夜空

雙十國慶進入倒數！2022「國慶光雕秀」重磅回歸！將於10/6絢麗開跑，為期五天，每晚七點至九點半準時照亮夜空，記好時間，可別再錯過囉。 2022「國慶總統府建築光雕展演」將於10/6舉辦至10

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。