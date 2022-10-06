看101煙火不用人擠人！台北寒舍艾美、寒舍艾麗推「超早鳥跨年專案」 加碼戶外空中花園跨年倒數派對

2022年剩下最後3個月啦！開始計劃跨年夜要到哪裡度過了嗎？台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店推出跨年超早鳥3天2夜專案優惠，讓你直接在「第一排」欣賞台北101的璀璨煙火秀，迎接2023年到來，早上還能享受豐盛早餐，還不快安排起來！

圖／Le Méridien Taipei 台北寒舍艾美酒店臉書

台北寒舍艾美酒店推出跨年夜的3天2夜住房專案，有面對101的景觀房型跟面對松仁路的都市景房型等可以選擇，10/31前預訂即享早鳥優惠減免6000元；寒舍艾麗酒店則可以選則煙火景觀房或城市景觀房，再加碼送房客參加跨年夜的花園煙火派對，跟新年夜的新年歡慶派對，不用人擠人、就能在第一排好好欣賞絢爛的台北101煙火秀！兩優惠專案均含精緻豐盛的早餐，讓大家能活力滿滿迎接嶄新的2023年！

圖／Humble House Taipei 寒舍艾麗酒店臉書

房間數量有限，預計在台北跨年的你可得手刀訂房！也提醒大家，跨年專案需要全額預付，也無法取消或變更唷！

圖／Le Méridien Taipei 台北寒舍艾美酒店臉書

圖／Humble House Taipei 寒舍艾麗酒店臉書

Le Méridien Taipei 台北寒舍艾美酒店

面101景觀房型：豪華雙人客房(一大床)56000元起，10/31前預訂早鳥優惠，每房50000元起

面松仁路都市景房型：豪華雙人客房(一大床或兩小床)38000元起，10/31前預訂早鳥優惠，每房32000元起

入住時間：2022/12/31至2023/1/2

房價為每房2晚費用，須另加15.5%政府稅與服務費，跨年全額預付專案，訂房恕無法取消或變更。

訂房專線：02-66225880

Humble House Taipei 寒舍艾麗酒店

煙火景觀房 36000元+15.5%起、城市景觀房 30000元+15.5%起(10%服務費及總價5%稅金)

入住時間：2022/12/31至2023/1/2

跨年夜免費入場7樓空中花園，欣賞倒數煙火(每房限兩位)

新年當晚免費入場7樓空中花園歡慶派對(每房限兩位)

訂房專線：02-66318075

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