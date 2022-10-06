國門開放！觀光業要多久復甦？ 業者估計是「這個時間」

日前行政院公布，將於10月13日擴大國境開放，實施入境免居隔0+7，每週入境人數限額提高到15萬人次，並開放非免簽證國家入境，取消旅行社出團禁令等，讓兩、三年來因為國門關閉，大受影響的觀光業引頸期盼，業者如何看待解禁後的復甦時間表？而防疫險停售，旅行社如何組團帶旅客出國？

開放後觀光業商機立現？旅遊業：開放後可成長3成

旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，觀光業樂觀其成，希望國境開放後，盡快在3個月以內恢復正常，預估開放後觀光業至少增加3成的業績，現階段要等航空公司恢復航班，旅行社把流失人才找回來，旅客可能持觀望態度，估計會有3、4個月的磨合期，整體旅遊業大概在明年3月才可以上軌道。

國門即將開放，出國保險問題，旅行公會與保險業者密集協商，可望獲得解決；圖片／欣傳媒

旅行公會與保險業者協商旅責險問題可望獲得解決

組團出國解封，但至關旅客海外安全保障的保險，旅客出國買得到防疫險嗎？今年由於保險公司慘賠，因此旅平險中的「海外突發疾病」內的法定傳染病被除外，目前僅剩一家美商保險公司推出含法定傳染病的防疫旅平險。

旅行社被規範投保的「旅行業責任保險」，日前保險業者也聲明不再有附加條款，附加條款內容包括出發行程延遲費用、額外住宿、行李遺失賠償以及慰撫金等，對旅行社組團出國影響重大。

目前經過公會與保險業者的密集協商，旅行業責任險問題可望獲得解決，蕭博仁指出，目前已有兩家國內保險公司，願意就責任險部分出保單，而在沒有防疫險的情況下，旅遊業將和消費者簽切結書，如果在國外染疫，需要自己處理，業者也會建議消費者自行投保防疫險。

※9~12月為推估；圖表來源／前瞻觀光政策研究室

台灣觀光業要多久復甦？預估恢復到疫情前水準需一年

台灣觀光業要多久復甦？靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰認為，根據觀察鄰近港澳等和台灣一樣屬於靠飛機帶進入境旅客的國家，預估開放3個月後，將可成長3、40%，現行規定每週15萬入境人次，只達到疫情之前的27%左右，估計10月還達不到15萬人次，要在11月才會達到，預估到年底入境人數可達疫情之前的40%，要完全恢復到疫情之前的水準，可能需要一年。

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撰 文／方雯玲 Wenling Fang

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