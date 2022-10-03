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解封倒計時！五大國外旅遊行程優惠1次看，免費辦護照、買一送一、日韓最低1萬初頭
邊境開放進入倒數！久未出國的人們及各家旅遊業者紛紛摩拳擦掌，各自推出國外團旅優惠，以下整理了五大旅遊業者的最新活動，亞洲到歐洲，讓你想去哪裡就去哪裡。
⬤ 雄獅旅遊
雄獅旅遊官網推出「歡慶解封」省錢專區，不只亞洲，想去歐美紐澳也沒問題，每人最低不到2萬元，更加碼推出「免費辦護照」至11/30，現省1800元，現在就準備出發吧！
⬤ 可樂旅遊
可樂旅遊新推「搶先出發遊世界」，有亞洲4到5日、歐美9到12天的團體行程。可到英國感受歡樂聖誕氣息，更有雪梨跨年煙火團，只有一團，想去一睹震撼煙火秀的朋友可別錯過了。
⬤ 易遊網
易遊網主打「全球玩樂搶先看」，日韓歐美亞紐澳通通有，韓國兩人成行五日最低11000元有找，遊日更有東京、大阪、福岡、札幌、沖繩、名古屋、小松、熊本等地，哈日就衝這一波！
⬤ KKday
KKday推出「返日旅遊大冒險」，可到東京近郊欣賞楓葉，感受浪漫氣息，或在東京銀座享受人氣高級和牛烤肉。還有關西樂享周遊券買一送一，每人只要220元，遊日自由又划算。
⬤ Klook
Klook歡慶8週年，最高再享30％回饋。除國內商品外，也有許多國外商品折扣，像是美國加州迪士尼樂園限量85折、首爾AREX機場快線單程車票買一送一等，還有泰國商品4折起、出發紐澳5折起等多項優惠，準備出發遊走世界。
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