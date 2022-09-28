疫後出國旅遊團費、保險如何準備？ 業者：日韓漲約2~3成

行政院會9/22宣布分階段解封，若疫情高峰已過，最快將於10月13日實施邊境免隔離（0+7），交通部觀光局亦同步表示，配合指揮中心，屆時將解除旅行業組團出國或帶旅客來台的禁團令，旅遊業者摩拳擦掌，以迎接這凍結近3年的出國團體旅遊市場，旅行社業者做好準備好了嗎？疫後旅遊產品有何變化？消費者針對出國旅遊，包括團費、保險等，又該如何準備？

預料台灣開放國門後，日本將是台灣旅客第一首選目的地；圖片／日本觀光局提供

雄獅、鳳凰等業者已規畫產品等待解封後立即上架

旅行社中斷出國旅遊業務長達兩、三年，是否已經準備好即將解封？兩家上市旅行社業者，從今年全球疫情轉趨流感化後，即開始籌備，雄獅旅遊通路總經理兼發言人賴一青表示，雄獅旅遊早在今年5、6月以前，即開始準備，目前全線出境產品已做好完整規劃，從通路到領隊都已做好前置準備工作，雄獅集團在全球共有23個服務據點，以日本來說在東京設立公司，可提供旅客旅遊諮詢、行程安排、日本防疫保險等安心旅遊顧問資詢及在地旅遊服務，若旅客在當地有突發狀況，也可提供中文協助，讓旅遊品質更有保障，雄獅的日本旅遊產品籌畫包機合作，預計取得超過3萬席次機位，航點包括東京、大阪、函館、青森、北海道、山形等地，可望提供多元豐富行程。

鳳凰旅遊總經理兼發言人卞傑民則表示，除了國境未開放的大陸，全線產品已準備好，由於很多供應商倒閉或重新整頓，市場恢復需要時間，目前解封後的上架旅遊行程，絕對是可被執行的，另也增加一些防疫措施，例如領隊準備防疫用品。

業者預估疫後台灣赴日旅客上看30萬；圖片／日本觀光局提供

卞傑民則表示，有剛性需求者，利用第一波出去，口袋深的安排更高端產品，另一些人可能會用點時間觀察，看回來後狀況判斷，相較SARS之後立即的報復性買盤回籠，應該會有段觀察期，預計半年至一年左右完全恢復到疫情前狀態。

航空公司機位影響旅遊市場復甦；圖片／欣傳媒

航班機位影響旅遊市場復甦預計明年Q1回復疫情前水準

交通航班顯然是影響旅遊市場的關鍵因素，賴一青表示，現在整體市場的目的地佈局以短程線的日本、韓國等為主，長程線逐步增加，預估明年Q1會回到疫情之前水準，即使大爆發情況下，也受限於航空公司機位及航班數量。卞傑民也指出，航空、郵輪公司機位、船位恢復供給，市場才會恢復正常，而航空公司也會看市場需求，才投入航班規畫。

華航預計今年底開航菲律賓宿霧；圖片／華航提供

華航、長榮第四季大幅增班

台灣兩大航空公司已針對解封後旅遊市場佈局，大幅增加客運運力，華航計畫10至12月將航班增加5成，每週提供近300個航班服務， 12 月起開航桃園-菲律賓宿霧，明年1 /20 起飛航桃園-泰國清邁，以最新 A321neo 客機執飛；長榮航空10月也預計再增班，航班相較6月多快3倍，今年底將開航米蘭、慕尼黑兩個歐洲新航點。

華航台灣地區處處長兼台北分公司總經理李宜洲表示，機票價格將根據供需狀況浮動調整，國境開放初期，機位有限，票價呈漲幅，但隨著未來各國天空開放，航班增加，競爭加劇，票價也會隨著市場需求調整。

長榮預計

今年底將開航米蘭；圖片／長榮航空提供

原來預計今年暑假可望解封出國，當時旅行社業者估計團費將大漲，賴一青表示，根據六月調查，團費售價比較疫情之前調漲約4~5成，現在有所調整，因為匯率變化、航空公司擴增航班，整體價格做了大幅度修整；估計東北亞線的賞楓滑雪主題行程漲幅約2~3成，東南亞比較疫情之前提高2~3千元，冬季歐洲售價調漲1~2成。

卞傑民則表示，長線單價高，目前開團有10~20%漲幅，日本、韓國因為票價調幅大，甚至團費可能有4~5成漲幅。

「國人出門若考量預算問題， 亞洲地區可以選擇到東南亞避寒，有較高預算者，亞洲可去日本泡湯賞楓，長程線可以到歐洲賞雪、過聖誕節。」賴一青指出，疫後旅遊從價位即自動為消費者決定了目的地。

疫後出國旅遊旅客須自行投保防疫險；圖片／欣傳媒

5、6月時旅行社業者仍擔心在國外若客人染疫的處理辦法，目前隨著世界各國對COVID-19的看法已趨近於流行性感冒，不要求隔離就醫、不需快篩、PCR，業者也將當成一般疾病處理。賴一青表示，消費者不用做太多擔心，出國旅遊之前自備一些預防性藥物即可，若旅客在國外染疫不舒服，旅行社會安排旅客就醫，但不會針對COVID-19有特別的作法與安排。

由於防疫險導致保險公司鉅額虧損，今年下半年後，旅平險中的「海外突發疾病」內的法定傳染病被除外，目前僅剩一家外商安達保險公司仍推出含法定傳染病的防疫旅平險，針對出國旅遊保險問題，賴一青表示，目前觀光局針對COVID-19並沒有列舉的保險，而業者提供的旅責險還是存在，開放以後對旅遊保險的條文將越來越明確。觀光救援協會理事長許高慶則表示，保險公司已將COVID-19從法定傳染疾病除外，現行需要消費者自行投保防疫險，或由旅行社透過國外地接為旅客投保防疫險，自由行旅客則要去了解前往地區國家對保險的最新規定，可依個人意願決定是否要含法定傳染病，自行購買或是入境後再投保。

預料疫後旅遊運動行程例如滑雪將大受歡迎；圖片／欣傳媒

疫後旅遊客製化、小團化產品盛行最看好蜜月族群、運動行程

疫後旅遊產品將有何與疫情之前不同的趨勢？賴一青表示，客製化產品將增加，由於和世界斷軌3年，旅客對國外旅遊的想念會超越以往的需求，一些旅客會希望安排更長天數、更深度、更高規格行程，由於單價提高，過去需15、20人出團，未來將主張10個人以下也可以出團。預估蜜月、滑雪、運動等主題客群需求增加，雄獅集團高端品牌「雄獅璽品」即鎖定蜜月族群，推出精緻遊程，飯店、餐食安排更講究，雄獅旅遊將首推四大網球公開賽高端行程，網羅知名的英國溫布頓球賽，安排一位難求的決賽門票，並預計於2023年推出價位更高的南極行程，迥異於疫情前安排單島，將橫跨3個半島，將可看到更獨特的景觀。

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撰 文／方雯玲 Wenling Fang

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