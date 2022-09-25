「2023連假攻略」懶人包！ 7大連休怎麼請假怎麼玩，快來好好規劃

行政院人事行政總處所公布了明年（民國112年）行事曆，不含勞動節和2024跨年的話，總共有7大連休假期，幫大家整理各大連假攻略，怎麼樣請假能夠玩最多天，以及哪個假期適合出遊的地方，讓我們一起來來好好規劃明年的旅遊吧！適逢台灣入境0+7政策上路及各國開放入境旅遊，明年不管在台灣玩、出國玩，都很適合！

在看令人振奮的連假之前，先來個壞消息（淚）

2023補班日有6天：

1/7、2/4、2/18、3/25、6/17、9/23，都是週六！

欣台灣製表

1月 2023跨年元旦假期

放假日期：3天，12/31（六）～1/2（一）請假攻略：1/3（二）～1/6（五），請4天休9天

▴圖片來源：欣傳媒資料庫

新的一年就有3天連休假期，如果想要放多天一點可以請1/3～1/6，請4天就能休9天，倒數揮別今年的不順遂。

還沒決定好要去哪裡跨年嗎？喜歡人多熱鬧的話可以去看煙火、聽演唱會；想在最後一天來趟熱血之旅的話，可以凌晨夜衝合歡山、阿里山迎接2023第一道曙光；喜歡人少可以選擇去東部享受慢步調假期；也或是可以往南部跑避開北部冷颼颼的天氣，總之這個屬於2023的第一個連休假期，一定要好好把握！

1月 春節過年假期

放假日期：10天，1/20（五）～1/29（日）1/20(五)、1/27（五）是調整放假，1/7（六）、2/4（六）需補班請假攻略：1/16（一）～1/19（四），請4天休16天

▴圖片來源：欣傳媒資料庫

明年的春節從1/20星期五就開始放假，足足放滿10天，覺得10天不夠的話，可以再請1/16～1/19，這樣請4天就能休15天！

除了回家團聚之外，也推薦可以去各大溫泉好好泡個湯放鬆一下，像是全台唯一的關子嶺泥漿溫泉、美人湯礁溪溫泉、陽明山的硫磺溫泉都是不錯的選擇，當然也千萬不要錯過這些溫泉區的眾多美食，春節假期就是減肥什麼的都別管，過完年之後再減肥就好啦！

2月 228紀念日假期

放假日期：4天，2/25（六）～2/28（二）2/27（一）是調整放假，2/18（六）需補班請假攻略：3/1（三）～3/3（五），請3天休9天

▴圖片來源：欣傳媒資料庫

春節放完沒多久，緊接著就是4天的228連休假期，如果多請3/1～3/3的話，則可以休到9天，除了非常適合去郊外走走。

這個時候同時也是賞櫻季節，最推薦的當然就是國內最著名的賞櫻景點武陵農場，想去中台灣好好遊玩的話，請3休9是不錯的選擇，不過賞櫻季常常一位難求，建議想去的人要趕快訂好房間行程，免得到時搶不到位子只能在IG上面欣賞別人的美照啦！

4月 清明節假期

放假日期：5天，4/1（六）～4/5（三）4/3（一）是調整放假，3/25（六）需補班請假攻略：4/6（四）～4/7（五），請2天休9天

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每年的清明連休往往都是帶小孩放風的時候，在清明祭祖完之後就是想著要帶小朋友去哪，這次的清明連休為5天，若是想去遠點的地方玩建議可以請4/6～4/7，這樣總共能休9天。

像是宜蘭的觀光工廠、觀光農場、台中許多的大型室內親子遊樂場、或是今年開幕的桃園Xpark水族館都是非常適合親子同遊的地點，另外4月也是櫻花季的最後機會，若2.3月沒有看到櫻花的就要把握這最後時間囉！

5月 勞動節假期（勞工適用）

放假日期：3天，4/29（六）～5/1（一）

6月 端午節假期

放假日期：4天，6/22（四）～6/25（日）6/23（五）是調整放假，6/17（六）需補班請假攻略：6/19（一）～6/21（三），請3天休8天 ▴圖片來源：欣傳媒資料庫端午節屬於春末夏初的節日，這個時候來一趟親近大自然的露營最適合不過，2023端午節有4天的連休假期，一般露營綽綽有餘。

但如果想去比較遠或是高海拔的露營區的話，建議可以請6/19～6/21，這樣會有8天的假期，時間上能更充裕的安排旅程，同時6月也是賞螢的季節，建議可以選擇能同時賞螢和露營的營區，比如宜蘭的南澳農場露營區、嘉義的日麗風和露營區、南投的哈比親子露營區都是不錯的選擇。

9月 中秋節假期

放假日期：3天，9/29（五）～10/1（日）請假攻略：9/25（一）～9/28（四），請4天休8天＊因國慶連假調整放假，9/23（六）需補班

▴圖片來源：欣傳媒資料庫

想去離島避暑但不想在暑假旺季去人擠人嗎？那中秋的3天連休是個好選擇，若是想要去玩久一點的話，可以再請9/25～9/28，這樣能夠休到8天。

建議可以去水上活動豐富的澎湖、近期有許多網美景點的金門、充滿人文歷史的馬祖；或是揪三五好友來去森林遊樂區爬爬山享受芬多精，也是非常不錯的建議，當然中秋節也不要忘了一定要來場烤肉趴，但如果是在外面的話記得烤完後要把垃圾帶走唷！

10月 雙十國慶假期

放假日期：4天，10/7（六）～10/10（二）10/9（一）是調整放假，9/23（六）需補班請假攻略：10/11（三）～10/13（五），請3天休9天

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緊接著來到了入秋的雙十國慶，2023年雙十國慶有4天的連休假期，請10/11～10/13則可以休到9天。

到了秋天不外乎就是賞楓以及落羽松，像是奧萬大、司馬庫斯或是福壽山都是國內著名的賞楓勝地；另外就是每年都很盛大的國慶煙火，等國慶煙火時間消息出來的時候，一定要立馬訂好房間排好假期參與這個年度煙火盛事。

12月 2024 跨年元旦假期

放假日期：3天，12/30（六）～1/1（一）請假攻略：1/2（二）～1/5（五），請4天休9天

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邁向2024的跨年有著3天的連休假期，如果之前的跨年因為太晚決定去哪兒沒去成的話，那2024的跨年一定要提早規劃，免得重蹈覆轍，揮別2023，迎向2024。

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