國門即將開放！盤點15個「台灣人最想去的國家」　入境規定事項一次報你知

邊境即將解封，相信你已經等不及要出國去好好玩一波了對吧！中央流行疫情指揮中心也因應逐步開放邊境，預計將在10/13改採7天自主防疫（0+7）以及解除禁團令。那麼在這個邁向出境旅遊正常化的過渡期，各國的邊境政策與檢疫標準又有些許不同，《欣傳媒》特地整理了15個深受台灣人喜愛、且基本上不用進行隔離的國家，讓你一次了解這些國家的入境規定與哪裡好玩，為即將到來的旅遊計畫好好做準備吧！

東北亞

【日本】入境規定：

．入境需持有簽證

．入境不需隔離與檢測

．完整接種疫苗者入境不需PCR檢測證明

．尚未開放自由行，僅接受無導遊團體旅遊

．在戶外通風或與人保持2公尺以上距離可不必配戴口罩

（圖來源／欣傳媒資料庫）

【韓國】入境規定：

．10月底前，台灣人入境韓國不需申請簽證，僅需線上申請K-ETA

．入境不需隔離，但需進行PCR採檢

．入境不需PCR檢測證明

．在戶外通風環境可不必配戴口罩

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東南亞

【泰國】入境規定：

．備妥護照、簽證即可入境

．已完整接種疫苗者，需提供疫苗接種證明；尚未完全接種者，需出示行前72小時的PCR 陰性證明

．符合以上規定，入境不需隔離與檢測；若未備齊資料且被抽查檢驗，將於機場進行快篩

．在戶外以及公共場合不強制民眾戴口罩

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【馬來西亞】入境規定：

．台灣人入境免簽證，可停留30天，不能延簽

．入境不需隔離，請準備疫苗接種證明備查

．入境不需PCR檢測證明

．民眾在開放式場所及戶外得不需配戴口罩；在室內與密閉場所仍需配戴口罩

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【新加坡】入境規定：

．台灣人入境免簽證，可停留30天

．已完整接種疫苗者，需提供疫苗接種證明（可在登機前72小時內上網填寫或備妥疫苗接種證明）；尚未完全接種者，需出示行前2天內的PCR 陰性證明

．除在醫療場所與搭乘大眾交通工具時仍需戴口罩，在戶外或室內可不必戴口罩

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【越南】入境規定：

．台灣人入境越南需申請簽證，

．已解除所有入境檢疫規範，不需出示疫苗證明也無需出示PCR或快篩陰性證明

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美洲

【美國】入境規定：

．台灣人入境需申請美簽（需預約面試）或ESTA

．不需行前PCR檢測證明與隔離，但需檢附登機前14天完整接種疫苗的英文證明

．建議旅客出發前請先列印填寫

．登機前，旅客需提供全名、在美地址、主要連絡電話、緊急連絡電話及Email信箱等五項資料予航空公司

．除進入醫療院所，其他場所可不必戴口罩

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【加拿大】入境規定：

．台灣人入境免簽證，但需事先線上申請「電子旅行授權許可證（eTA）」

．已完整接種疫苗且滿14天之旅客不需出示行前PCR 陰性證明，但需準備英文版疫苗接種證明

．未完整接種疫苗旅客需出示起飛時間前72小時內採檢的PCR陰性報告，或前一日內採檢的陰性抗原快篩檢測(Antigen test)報告（5歲至11歲兒童與完整接種疫苗的成人同行，可免除出示檢測報告）

．已完整接種疫苗者，須於起飛前72小時內完成 ArriveCAN入境申報

．未完整接種疫苗者，入境時需進行PCR檢測（出發前需）並隔離14天

．已解除口罩政策，可不必戴口罩

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歐洲

【英國】入境規定：

．台灣人入境免簽證，可停留6個月（12個月內）

．已解除所有入境檢疫規範，不需出示疫苗證明也無需出示PCR或快篩陰性證明

．已解除口罩政策，可不必戴口罩

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【法國】入境規定：

．法國為申根區，台灣人入境免簽證，可停留90天

．已解除所有入境檢疫規範，不需出示疫苗證明也無需出示PCR或快篩陰性證明

．已解除口罩政策，可不必戴口罩

（圖來源／欣傳媒資料庫）

【義大利】入境規定：

．義大利為申根區，台灣人入境免簽證，可停留90天

．已解除所有入境檢疫規範，不需出示疫苗證明也無需出示PCR或快篩陰性證明

．除搭乘大眾交通工具、表演活動或體育賽事之場地（包含電影院）以及進入醫院需配戴口罩，其他場所可不必戴口罩

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【西班牙】入境規定：

．西班牙為申根區，台灣人入境免簽證，可停留90天

．需提供歐盟認證疫苗完整接種證明，或入境西國前72小時符合西國衛生部認可之PCR檢測陰性報告或24小時內之抗原陰性報告

．除搭乘大眾交通工具與計程車以及進入醫院需配戴口罩，其他場所可不必戴口罩

（圖來源／欣傳媒資料庫）

【德國】入境規定：

．德國為申根區，台灣人入境免簽證，可停留90天

．已解除所有入境檢疫規範，不需出示疫苗證明也無需出示PCR或快篩陰性證明

．搭乘大眾交通工具與計程車以及進入醫院需配戴口罩，其餘場所則依各聯邦州自行規定

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大洋洲

【澳洲】入境規定：

．台灣人入境澳洲需申請簽證，最方便為「電子旅行簽證（ETA）」，得於效期內多次入境澳洲，每次入境最長可停留3個月

．已解除所有入境檢疫規範，不需出示疫苗證明也無需出示PCR或快篩陰性證明

．在大眾交通工具與醫療場所需配戴口罩，詳細由地區政府制定

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【紐西蘭】入境規定：

．台灣人入境免簽證，但需事先線上申請「」

．已解除所有入境檢疫規範，不需出示疫苗證明也無需出示PCR或快篩陰性證明

．出發前僅須填寫

．在醫療場所需配戴口罩，其餘場所則不強制配戴口罩

（圖來源／欣傳媒資料庫）

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