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台北也有可愛鯊鯊床！限時7週入住「和逸飯店」忠孝、民生館人氣「大海套房」 再送獨家禮品

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／HOTEL COZZI 和逸飯店•台北忠孝館臉書、圖／HOTEL COZZI 和逸飯店•台北民生館臉書
圖／HOTEL COZZI 和逸飯店•台北忠孝館臉書、圖／HOTEL COZZI 和逸飯店•台北民生館臉書

曾出現在與Xpark獨家聯名的「HOTEL COZZI 和逸飯店」裡的可愛鯊鯊床，這回搬到了台北忠孝館及民生館的套房裡，讓更多人能體驗，搭配專案，除了可以在房內品嘗紅酒及冷盤外，飯店再加碼讓客人可以把獨家禮品帶走，三人同享住滿24小時專屬禮遇，含早餐只要7,999元，時間到10/31止，快揪閨密好友或家人探訪神祕大海、來趟超夢幻的旅程。

圖／HOTEL COZZI 和逸飯店•台北忠孝館臉書、圖／HOTEL COZZI 和逸飯店•台北民生館臉書
圖／HOTEL COZZI 和逸飯店•台北忠孝館臉書、圖／HOTEL COZZI 和逸飯店•台北民生館臉書

和逸飯店台北忠孝館、民生館推出「逸遊仙境」專案，除了提供了紅酒及起司冷肉盤、讓你與親朋好友小酌歡聚外，套房裡再放進專門打造的「宿曦小窩」，使用了高級的充氣床墊與寢具，讓人像是躺在海平面一樣可以好好放鬆，外型則是張大嘴的鯊魚，會輕柔的包住上半身，安全感滿滿、讓人安心地睡上一覺；飯店再加送「宿海奇遇海灘禮包」，可以把拖鞋、主題繪本及專屬香氛木片等專屬小禮帶回家！

圖／HOTEL COZZI 和逸飯店•台北忠孝館臉書、圖／HOTEL COZZI 和逸飯店•台北民生館臉書
圖／HOTEL COZZI 和逸飯店•台北忠孝館臉書、圖／HOTEL COZZI 和逸飯店•台北民生館臉書

不用跑到桃園、在台北就能體驗住在「大海套房」裡的悠閒時光，優惠僅限時7週，每天的房間數也有限量，記得打電話確認訂房，以免白跑一趟唷！

圖／HOTEL COZZI 和逸飯店•台北忠孝館臉書、圖／HOTEL COZZI 和逸飯店•台北民生館臉書
圖／HOTEL COZZI 和逸飯店•台北忠孝館臉書、圖／HOTEL COZZI 和逸飯店•台北民生館臉書

「逸遊仙境」專案

優惠日期：即日起至10/31，每日房間數限量，需於入住前三天電話預訂

入住房型：舒適套房

專案內容：3人份早餐、精選紅酒1瓶、起司冷肉盤、人氣海洋探險包1組、套房禮遇24小時

可以7折優惠、加購人氣「魟魟毛毯」

和逸飯店-台北新生館

地址：台北市中山區民生東路二段178號

訂房專線：02-277063399

和逸飯店-台北忠孝館

地址：台北市中正區忠孝東路一段31號

訂房專線：02-77253399

早餐 Xpark

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