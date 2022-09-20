唸石ㄕˊ，還是唸石ㄉㄢˋ？ 地震災情震出花東知名景點「六十石山」讀音大戰

9月18日下午台東池上發生芮氏規模6.8地震，造成花蓮富里六十石山坍方、逾500旅客受困六十石山整夜，於媒體主播、記者在報導相關災情時，引發六十「石」的發音爭議，但其實富里鄉公所早在幾年就有公布正確讀音為六十石(ㄕˊ)山。

自地震新聞播出，許多媒體主播、記者在播報新聞時都唸「六十石(ㄕˊ)山」，不少讀者、閱聽眾認為是媒體唸錯，不斷指正應該要唸「六十石(ㄉㄢˋ)山」，更有網友在PTT社群發問，「0918大地震造成道路嚴重坍方，但記者一直說是六十石(ㄕˊ)山，但我記得正確的唸法是六十石(ㄉㄢˋ)山，所以到底怎麼唸是正確的？」

花蓮富里鄉六十石山因地震落石聯外道路不通搶修畫面。圖／富里鄉公所提供

貼文一出引發兩派網友論戰，有網友認為應該唸六十石(ㄕˊ)山，但另一派網友則認為石為量詞，應該唸石(ㄉㄢˋ，音同蛋)。

花東縱谷國家風景區管理處介紹六十石山命名由來，在日治時期，這一片山區本是一片繁茂的樟樹林，為了煉製樟腦而被砍伐一空，結果發現在空曠的山坡上，散佈著60塊巨大的石頭，因此被命名為「六十石(ㄕˊ)山」。而花蓮富里鄉公所多年前就曾正名讀音為「六十石(ㄕˊ)山」，讓不少唸六十石(ㄉㄢˋ)山的網友們感到意外！

8月中旬時，花蓮金針花季，赤科山、六十石山花開花況。圖／玉溪地區農會提供

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