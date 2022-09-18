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台中全新地標酒店「台中李方艾美酒店」正式開幕！4大亮點一次看，高空泳池、大坪數客房統統都有

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台中李方艾美酒店提供
圖／台中李方艾美酒店提供

號稱台中全新的地標酒店「台中李方艾美酒店」正式開幕囉！是全台第二間艾美酒店，也是萬豪集團在台灣的第21間據點。UDN小編特地整理台中李方艾美酒店四大特色，高空泳池、大坪數客房等統統都有，絕對是探訪台中的最佳最新住宿選擇，快一起來看看吧！

交通方便距離台中火車站正對面

交通方便絕對是一大特色，台中李方艾美酒店就在台中火車站出口正對面，步行只要三分鐘，附近也有汽機車租賃與公車總站等，安排台中景點非常方便。

圖／台中李方艾美酒店提供
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房型最小13坪起共有228間房

台中李方艾美酒店全部房間數高達228間，最狂的是光是最小坪數的豪華房型就有13坪，總共有6間房型，每間房型都配有舒適的浴缸，泡澡享受超級舒服，不僅俗此，不同面向的樓層都能從房間窗外看到美麗的景緻，像是西邊可以看到台中市中心的天際線，或是南邊則有台中火車鐵道等。套房風格走台中文化路線，將山櫻花與鐵道等特色融入。

圖／台中李方艾美酒店提供
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圖／台中李方艾美酒店提供
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低調奢華傳達「圓滿美學」

酒店外觀就是以圓弧的設計特色為主，延伸到館內，從大廳等都有大量圓形傢俱與與飾品點綴，例如半圓形沙發、大廳吊燈與床頭燈等等。據說是想傳達亞洲「圓滿」的概念，希望入住的房客都能開心入住圓滿歸去。至於配色也能看到不少黑金低調奢華感，感受非常舒服。

圖／台中李方艾美酒店提供
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完整享受公共設施

大廳一樓有「1樓北緯24大廳酒吧」、2樓則有新食譜全日餐廳、20樓則有行政酒廊與21~22樓的景觀會議宴會廳，還有不能忽視的露天高空泳池，其他還有健身房與三溫暖喔，真的應有盡有，準備要揪團親朋好友入住了！

圖／台中李方艾美酒店提供
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台中李方艾美酒店

官網：https://www.lemeridien-taichung.com.tw/

地址：台中市中區建國路111號

電話：04-2224-0888

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