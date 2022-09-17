111年國慶煙火搶先看！ 9/20率先試放點燃嘉義夜空 最佳觀賞點一起報你知

走進新竹、台中在地人口耳相傳的私藏酒吧，令人驚豔的除了調酒師的品味與功力，酒吧營造出的視覺享受和創意酒單設計，更是吸引上班族和小酌愛好者一再回訪，就好比充滿新竹懷舊台味的BAR SPEAKEASY MINI、充滿獨立樂團搖滾音樂的Tender Cocktail Bar、竹科人下班都窩的橋下2.0餐酒館，以及呈現海盜風格Captain Joker Lounge 喬克船長和網美圈人氣不減的微醺光廊WS餐酒館。周末或下班還沒有安排嗎？不妨來場微醺的夜晚Bar，感受慢慢品酒、慢慢小酌的時光吧！

2022-09-16 17:00