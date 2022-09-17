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111年國慶煙火搶先看！ 9/20率先試放點燃嘉義夜空 最佳觀賞點一起報你知
國慶煙火已經剩不到一個月啦！今年選在嘉義故宮南院院區施放，還整合多種媒介一起演出，為了讓這場慶典順利進行，特地在9/20(二)先試放，嘉義縣府也公布了最佳觀賞點，還不快來探路先作準備！
從2004年、睽違18年後，國慶煙火再度來到嘉義，總長4分鐘的煙火表演，煙火就佔了3分鐘，而且還結合故宮南院院區氣勢磅礡又唯美的水舞及光雕秀，煙火將伴隨優美的音樂，在夜空裡綻放，以最炫麗的表演、為國家慶生，絕對是下半年最讓人期待、撼動人心的一場大秀！
除了可以搶先目睹精彩的煙火，嘉義縣府也先曝光縣內的「最佳觀賞點」，像是故宮南院的臨水廣場、故宮大道、太子大道等10個推薦觀賞地點，記得先筆記下來，預防國慶日那天人擠人的風險！另外，嘉義縣文化觀光局則是提醒大家，為了預防煙火碎片掉落、維護周邊安全，施放有一定的管制範圍，9/20試放當天將於下午5時至晚間8時進行交通管制唷！
國慶煙火試放日：9/20(二)19：30
試放地點：故宮南院院區外西側
總試放時間4分鐘(煙火3分鐘)
下午5時至晚間8時周邊交通管制：範圍包含嘉義縣故宮大道（長庚二路至鄉道嘉46線路口之間）、故宮北路、故宮東路、嘉46等部分路段。
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