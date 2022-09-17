快訊

許老三露面吐「驚悚12字」太失控 小S嚇到變臉當場道歉

WTT／僅花14分鐘就勝出 林昀儒、廖振珽闖男雙決賽

開放預購iPhone 14捲款數千萬人民幣 陸電商囂張嗆：以後別太相信人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

111年國慶煙火搶先看！ 9/20率先試放點燃嘉義夜空 最佳觀賞點一起報你知

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／嘉義縣政府官網
圖／嘉義縣政府官網

國慶煙火已經剩不到一個月啦！今年選在嘉義故宮南院院區施放，還整合多種媒介一起演出，為了讓這場慶典順利進行，特地在9/20(二)先試放，嘉義縣府也公布了最佳觀賞點，還不快來探路先作準備！

圖／嘉義縣政府官網
圖／嘉義縣政府官網

從2004年、睽違18年後，國慶煙火再度來到嘉義，總長4分鐘的煙火表演，煙火就佔了3分鐘，而且還結合故宮南院院區氣勢磅礡又唯美的水舞及光雕秀，煙火將伴隨優美的音樂，在夜空裡綻放，以最炫麗的表演、為國家慶生，絕對是下半年最讓人期待、撼動人心的一場大秀！

圖／嘉義縣政府官網
圖／嘉義縣政府官網

圖／嘉義縣政府官網
圖／嘉義縣政府官網

除了可以搶先目睹精彩的煙火，嘉義縣府也先曝光縣內的「最佳觀賞點」，像是故宮南院的臨水廣場、故宮大道、太子大道等10個推薦觀賞地點，記得先筆記下來，預防國慶日那天人擠人的風險！另外，嘉義縣文化觀光局則是提醒大家，為了預防煙火碎片掉落、維護周邊安全，施放有一定的管制範圍，9/20試放當天將於下午5時至晚間8時進行交通管制唷！

圖／嘉義縣政府官網
圖／嘉義縣政府官網

圖／嘉義縣政府官網
圖／嘉義縣政府官網

國慶煙火試放日：9/20(二)19：30

試放地點：故宮南院院區外西側

總試放時間4分鐘(煙火3分鐘)

下午5時至晚間8時周邊交通管制：範圍包含嘉義縣故宮大道（長庚二路至鄉道嘉46線路口之間）、故宮北路、故宮東路、嘉46等部分路段。

延伸閱讀：

躲太陽、大雨好去處！板橋市中心「府中15」MR、影音動畫免費體驗讓人玩不完

麥當勞優惠快收！不限次數「雞塊、那堤買1送1」、「大麥克免費吃」10月底前捐血就送

故宮 觀光 光雕秀

相關新聞

「最美圖書館」實拍照曝光！ 桃園市立圖書館新總館10／29試營運，桃園人準備先衝了

期待以久的最美圖書館內裝終於曝光！ 桃園市長鄭文燦近日於粉專公開一系列「桃園市立圖書館新總館」實拍圖片，能看見內部以生命樹概念建築的通風採光井，灑落一地柔和光線。照片一出，桃園網友們紛紛留言表示期待，

買百元商品免猶豫！5大人氣「百元品牌店」IKEA大家最愛買的生活小物是這些

哪間商店最好買？連學生都買得起的百元商品，花起錢來不心疼也不用猶豫。在台灣非常受歡迎的百元商店，特色在於CP值高、商品豐富、多元化創意，吸引不少愛好者定時入店選購，連疫情期間也有不少日系雜貨品牌展店。

111年國慶煙火搶先看！ 9/20率先試放點燃嘉義夜空 最佳觀賞點一起報你知

國慶煙火已經剩不到一個月啦！今年選在嘉義故宮南院院區施放，還整合多種媒介一起演出，為了讓這場慶典順利進行，特地在9/20(二)先試放，嘉義縣府也公布了最佳觀賞點，還不快來探路先作準備！

鳳嬌催化室「崎Heterogeneous」北美館登場！三大主題詮釋「山中奇景」，以紙幻境向世界提問

2022年臺北市立美術館首度與「樹火紀念紙博物館」合作，邀請「FENKO鳳嬌催化室」策劃，並攜手書畫修復師林煥盛、劇場服裝設計師李育昇、燈光設計江佶洋等專家跨界合作，就北美館3C迴廊空間通透流動的挑高場域，以山中奇景為主題，現地製作一處可隨意穿繞、漫步、探訪的奇山異域，邀請觀者潛入未知的崎嶇道路，呈現全新年度計畫「崎Heterogeneous」，展期將自9月17日正式展開，以紙幻境探索自然與文明之間的關係。

週末下班小酌好放鬆！ 2022新竹/台中IG網美的5大「私房微醺酒吧」大公開

走進新竹、台中在地人口耳相傳的私藏酒吧，令人驚豔的除了調酒師的品味與功力，酒吧營造出的視覺享受和創意酒單設計，更是吸引上班族和小酌愛好者一再回訪，就好比充滿新竹懷舊台味的BAR SPEAKEASY MINI、充滿獨立樂團搖滾音樂的Tender Cocktail Bar、竹科人下班都窩的橋下2.0餐酒館，以及呈現海盜風格Captain Joker Lounge 喬克船長和網美圈人氣不減的微醺光廊WS餐酒館。周末或下班還沒有安排嗎？不妨來場微醺的夜晚Bar，感受慢慢品酒、慢慢小酌的時光吧！

戶籍地址中兩字「六福村4.5折」！核對身份證中1字也只要599元

核對身份證生日與姓名已經不稀奇了，現在連戶籍地址也可以拿出來優惠了！知名樂園「六福村」推出超狂戶籍地址優惠，只要符合2字直接門票4.5折，即使中一個字也可以599元入場喔，一路玩到年底快揪團衝一波了！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。