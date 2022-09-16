阿聯酋航空與聯合航空簽訂協議 拓展飛行網絡

【旅奇傳媒/編輯部報導】阿聯酋航空與聯合航空14日簽署重要商業合作協議，強化彼此的飛行網絡*，讓旅客能更便捷地飛往全球與美國境內數百個新航點。（*聯營航班及聯合航空飛往杜拜的最新航班仍待監管部門批准。）

自11月起，飛往芝加哥、舊金山及休士頓等美國三大商業重鎮的阿聯酋航空旅客，僅需一張機票就可轉乘聯合航空航班，輕鬆往返美洲近200個城市。雙方也將於紐約甘迺迪、洛杉磯、波士頓、達拉斯、邁阿密、奧蘭多、西雅圖及華盛頓特區等8個阿聯酋航空營運的機場提供聯營服務。

聯合航空將於2023年3月開啟紐約/紐華克－杜拜航線的全新直飛航班，其旅客可於杜拜轉乘阿聯酋航空及其航空夥伴flydubai航班，前往100多個城市。聯合航空目前也針對紐約/紐華克–杜拜的直飛航班機票推出優惠方案。

阿聯酋航空與聯合航空9月14日於杜勒斯國際機場舉行協議簽署儀式，由聯合航空行政總裁Scott Kirby與阿聯酋航空總裁Tim Clark主持，雙方機組人員皆出席此次活動，展示聯合航空及阿聯酋航空的波音777-300ER飛機。

阿聯酋航空總裁Tim Clark表示：「近期報復性旅遊盛行，兩家知名大型航空公司在此時決定攜手合作，提供消費者更優質飛行服務的體驗，以及更多的航點選擇。這項合作意義重大，不僅為旅客解除行程規劃等既有限制，迎來更多好處，亦象徵阿拉伯聯合大公國與美國的關係更加緊密。我們將熱情歡迎聯合航空在明年回歸杜拜，並透過阿聯酋航空及flydubai的飛行網絡，讓杜拜成為聯合航空銜接亞洲、非洲及中東市場的重要樞紐。我們由衷期待與聯合航空發展長期合作夥伴關係。」

聯合航空行政總裁Scott Kirby表示：「這項協議將兩家極具指標性、旗艦級的航空公司凝聚在一起，攜手齊力打造最佳飛行體驗。聯合航空新增的杜拜航班及雙方相互補位的飛行網絡，不僅讓全球數百萬旅客有更多的飛行選擇，同時可望促進地方經濟、強化文化交流。這也是聯合航空及阿聯酋航空的員工們感到驕傲光榮的一刻，我非常期待未來雙方的合作。」

兩家航空公司的旅客僅需一張機票即可預定轉乘航班，讓登機手續及行李運送更加便利；舉例來說，旅客可透過聯合航空官網或聯合航空App預定紐約/紐華克至巴基斯坦喀拉蚩的航班，或透過阿聯酋航空官網預定自杜拜飛往亞特蘭大或檀香山的航班。 這項協議也將為兩家航空公司忠誠計畫的會員提供更多回饋獎勵：阿聯酋航空Skywards會員搭乘聯合航空營運的航班，便可立即賺取哩程數；聯合航空前程萬里飛行計畫會員若搭乘聯合航空紐約/紐華克－杜拜航班，並轉於杜拜轉乘阿聯酋航空或flydubai航班，也可獲得並即刻兌現Skywards哩程數。

不久的將來，搭乘聯營航班且符合資格的旅客，將可享受阿聯酋航空及聯合航空的貴賓休息室，相關細節及飛行常客獎勵將於數週內公佈。 阿聯酋航空及聯合航空近期皆為提升旅客體驗進行了重大投資。阿聯酋航空計畫投入20億美元，升級改裝120多架飛機，範圍包括增加機上餐點選擇、提供全新素食菜單、推出「空中電影院」體驗、機艙內部升級及更多環保永續選擇。聯合航空亦將增加500架波音及空中巴士飛機並更新機艙設備，包括每個座位上的座椅靠背螢幕、更寬敞的座上行李放置區、藍牙功能及業界最快的機上WiFi。

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