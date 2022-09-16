移動式總統套房登場 「創新號」全球首部8人座頭等艙豪華巴士

全球第一部頭等艙超奢遊覽車「創新號」，正式投入旅遊市場服務。 圖：鼎運旅遊集團／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】面對疫後旅遊，只有創新與突圍才能攀上新高度！鼎運旅遊集團跨足旅行社、旅宿管理、遊覽交通、購物平台、藝術、運動領域，成立30年來在業界立下良好的口碑，屢創佳績。對於金字塔頂端旅遊市場，鼎運旅遊集團再出新招，斥資2000萬正式推出全球首創的8人座頭等艙超豪華遊覽車，命名為「創新號」，唯有創新才能超越舊格局，成就時代使命。

▲創新號車上配備8人座與2位隨扈座椅。 圖：鼎運旅遊集團／提供

初心不變 全力挹注 打造超規格創新號

國門未開之際，台灣高端旅遊市場需求更好的住宿、餐飲、交通、服務及安全，在交通服務這區塊，鼎運旅遊集團2010年起，開始經營兩家大型遊覽車公司，並聯營管理全省小客車租賃服務；百駿通運在2018年領先推出歐系個人影音配備的豪華尊榮巴士，先進的科技及完善的安全配備，受到旅遊業的肯定及爭相學習，鼎運旅遊集團堅持每年必須引進打造新車的市場經營概念，汰舊換新，領先市場。

鼎運旅遊集團董事長陳怡璇表示，感謝「跟著董事長遊台灣」戴勝通董事長的發想與豐富經驗分享，以及合作夥伴太古商用汽車、大吉汽車、友聯車材大力支持與協助，齊力促成「創新號」的問世。耗時近1000個日子，從規劃、設計、選材、打造，到無數次的討論，調整和測試，選用全球最好的瑞典國寶VOLVO B11R八輪環保節能遊覽車，使用歐六引擎，不僅是同級車最低油耗、低碳排、高性能的車款之一，更以12速智慧型自手排變速箱，提供史上最舒適平穩的豪華乘坐體驗。

▲車上座位每一角落都精心營造品味與質感。 圖：鼎運旅遊集團／提供

超奢內裝 細緻入心 一入座就不想下車

百駿通運的LOGO是駿馬奔騰，創新號則以獨角獸賦予靈魂使命，全球唯一的「創新號」是一部移動式總統套房，除了有最先進的科技，最安全的裝備，車內的所有配備也都是精心設計挑選，備有吧檯紅酒櫃、個人置物櫃、化妝鏡、液晶電視、歐洲原裝音響、六星級化妝間，從每一個細節為搭乘者打造最好、最細緻的環境配備。創新號於9/14正式投入市場服務，目前訂單排到年底，詢問熱度相當熱烈，鼎運旅遊集團已著力進行打造更多同款高端8人座超級豪華頭等艙遊覽車，以滿足未來市場的需求。

▲車上另有紅酒與施華洛世奇水晶酒杯。 圖：鼎運旅遊集團／提供

▲車上備有高級化妝間。 圖：鼎運旅遊集團／提供

關於全球唯一「創新號」

1.頭等艙級的個人按摩座椅。

2.觸控式平板電視，個人影音配備。

3.酒吧台，可提供酒或手沖咖啡。

4.頭等艙級的紅酒櫃。

5.法國帝瓦雷（Devialet）頂級精品音響。

6.奧地利國寶級史特勞斯（Strass）水晶安全握把。

7.高級的化妝間。

8.豪華的四款地毯。

9.創新號也獨創車上配置2個舒適的隨扈座椅。

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