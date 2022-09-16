快訊

睽違12年！「這所大學」擊敗宿敵 成為全英國最佳大學

台東男警追女警碰壁…大鬧分局還想奪槍 悲慘下場曝光

移動式總統套房登場 「創新號」全球首部8人座頭等艙豪華巴士

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia

全球第一部頭等艙超奢遊覽車「創新號」，正式投入旅遊市場服務。　圖：鼎運旅遊集團／提供
全球第一部頭等艙超奢遊覽車「創新號」，正式投入旅遊市場服務。　圖：鼎運旅遊集團／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】面對疫後旅遊，只有創新與突圍才能攀上新高度！鼎運旅遊集團跨足旅行社、旅宿管理、遊覽交通、購物平台、藝術、運動領域，成立30年來在業界立下良好的口碑，屢創佳績。對於金字塔頂端旅遊市場，鼎運旅遊集團再出新招，斥資2000萬正式推出全球首創的8人座頭等艙超豪華遊覽車，命名為「創新號」，唯有創新才能超越舊格局，成就時代使命。

▲創新號車上配備8人座與2位隨扈座椅。　圖：鼎運旅遊集團／提供
▲創新號車上配備8人座與2位隨扈座椅。　圖：鼎運旅遊集團／提供

初心不變 全力挹注 打造超規格創新號

國門未開之際，台灣高端旅遊市場需求更好的住宿、餐飲、交通、服務及安全，在交通服務這區塊，鼎運旅遊集團2010年起，開始經營兩家大型遊覽車公司，並聯營管理全省小客車租賃服務；百駿通運在2018年領先推出歐系個人影音配備的豪華尊榮巴士，先進的科技及完善的安全配備，受到旅遊業的肯定及爭相學習，鼎運旅遊集團堅持每年必須引進打造新車的市場經營概念，汰舊換新，領先市場。

鼎運旅遊集團董事長陳怡璇表示，感謝「跟著董事長遊台灣」戴勝通董事長的發想與豐富經驗分享，以及合作夥伴太古商用汽車、大吉汽車、友聯車材大力支持與協助，齊力促成「創新號」的問世。耗時近1000個日子，從規劃、設計、選材、打造，到無數次的討論，調整和測試，選用全球最好的瑞典國寶VOLVO B11R八輪環保節能遊覽車，使用歐六引擎，不僅是同級車最低油耗、低碳排、高性能的車款之一，更以12速智慧型自手排變速箱，提供史上最舒適平穩的豪華乘坐體驗。

▲車上座位每一角落都精心營造品味與質感。　圖：鼎運旅遊集團／提供
▲車上座位每一角落都精心營造品味與質感。　圖：鼎運旅遊集團／提供

超奢內裝 細緻入心 一入座就不想下車

百駿通運的LOGO是駿馬奔騰，創新號則以獨角獸賦予靈魂使命，全球唯一的「創新號」是一部移動式總統套房，除了有最先進的科技，最安全的裝備，車內的所有配備也都是精心設計挑選，備有吧檯紅酒櫃、個人置物櫃、化妝鏡、液晶電視、歐洲原裝音響、六星級化妝間，從每一個細節為搭乘者打造最好、最細緻的環境配備。創新號於9/14正式投入市場服務，目前訂單排到年底，詢問熱度相當熱烈，鼎運旅遊集團已著力進行打造更多同款高端8人座超級豪華頭等艙遊覽車，以滿足未來市場的需求。

▲車上另有紅酒與施華洛世奇水晶酒杯。　圖：鼎運旅遊集團／提供
▲車上另有紅酒與施華洛世奇水晶酒杯。　圖：鼎運旅遊集團／提供

▲車上備有高級化妝間。　圖：鼎運旅遊集團／提供
▲車上備有高級化妝間。　圖：鼎運旅遊集團／提供

關於全球唯一「創新號」

1.頭等艙級的個人按摩座椅。

2.觸控式平板電視，個人影音配備。

3.酒吧台，可提供酒或手沖咖啡。

4.頭等艙級的紅酒櫃。

5.法國帝瓦雷（Devialet）頂級精品音響。

6.奧地利國寶級史特勞斯（Strass）水晶安全握把。

7.高級的化妝間。

8.豪華的四款地毯。

9.創新號也獨創車上配置2個舒適的隨扈座椅。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

酒吧 旅行社 歐洲

延伸閱讀

影／台南梅嶺遊覽車車禍剎車失靈？ 乘客：司機踩不到剎車

台南梅嶺風景區遊覽車自撞9人送醫 意識均清楚

移動式總統套房 豪華遊覽車僅8座位主打高檔旅遊

奢華！ 業者推兩千萬VOLVO頭等艙級遊覽車 紅酒喝到飽

相關新聞

週末下班小酌好放鬆！ 2022新竹/台中IG網美的5大「私房微醺酒吧」大公開

走進新竹、台中在地人口耳相傳的私藏酒吧，令人驚豔的除了調酒師的品味與功力，酒吧營造出的視覺享受和創意酒單設計，更是吸引上班族和小酌愛好者一再回訪，就好比充滿新竹懷舊台味的BAR SPEAKEASY MINI、充滿獨立樂團搖滾音樂的Tender Cocktail Bar、竹科人下班都窩的橋下2.0餐酒館，以及呈現海盜風格Captain Joker Lounge 喬克船長和網美圈人氣不減的微醺光廊WS餐酒館。周末或下班還沒有安排嗎？不妨來場微醺的夜晚Bar，感受慢慢品酒、慢慢小酌的時光吧！

戶籍地址中兩字「六福村4.5折」！核對身份證中1字也只要599元

核對身份證生日與姓名已經不稀奇了，現在連戶籍地址也可以拿出來優惠了！知名樂園「六福村」推出超狂戶籍地址優惠，只要符合2字直接門票4.5折，即使中一個字也可以599元入場喔，一路玩到年底快揪團衝一波了！

立式划槳正夯！人氣「SUP體驗地」 Top20　給你湛藍的美好假期

一生必去的絕美SUP下水點「SUP」為「Stand Up Paddle」（立式划槳）的縮寫，是近年來非常熱門的水上活動，玩家在立槳板上以一支划槳靠著划水前進，並且還能夠像衝浪一樣挑戰在槳板上站立，不只

高雄夢時代購物中心打造「日本好味商店街」吃日式美食、看職人實演 9/26前感受濃濃祭典風

再也按捺不住想去日本的心情了嗎？高雄夢時代要帶大家「一秒到日本」，8樓的時代會館裡集結多家日式美食、和風雜貨等店家，打造「日本好味商店街」，無論是抹茶甜點、現烤鯛魚燒、串燒炸雞等等，都在這裡吃得到！時間只到9/26，快揪好友們來感受濃濃日本秋祭氣氛！

姓名有「鬱、金、香」任2字1折住星級飯店！生日或身分證有９、２、９還能半價入住

快把身份證準備好！星級飯店「將捷金鬱金香酒店」為了歡慶三週年特別推出「尋人啟事：鬱金香在哪裡」活動，只有姓名有鬱金香任2字可享有超狂1折入住雙人房，不僅如此，身分證或生日符合3個數字也可以5折直接入住，趕快Tag身邊符合條件的親朋好友住起來！

台北101最強夜景回歸！限時軍人還可免費帶2人入場

因疫情按取消夜間觀景的台北101觀景台正式回歸了！不僅如此，還設置全新高空戶外賞月區，賞月與一窺美麗的台北都可以，現在9月因應軍人節還享有軍人免費入場優惠！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。