週末下班小酌好放鬆！ 2022新竹/台中IG網美的5大「私房微醺酒吧」大公開

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

走進新竹、台中在地人口耳相傳的私藏酒吧，令人驚豔的除了調酒師的品味與功力，酒吧營造出的視覺享受和創意酒單設計，更是吸引上班族和小酌愛好者一再回訪，就好比充滿新竹懷舊台味的BAR SPEAKEASY MINI、充滿獨立樂團搖滾音樂的Tender Cocktail Bar、竹科人下班都窩的橋下2.0餐酒館，以及呈現海盜風格Captain Joker Lounge 喬克船長和網美圈人氣不減的微醺光廊WS餐酒館。周末或下班還沒有安排嗎？不妨來場微醺的夜晚Bar，感受慢慢品酒、慢慢小酌的時光吧！



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新竹東區特色酒吧推薦｜BAR SPEAKEASY MINI 懷舊台式新竹風味的創意調酒吧





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東門市場二樓的小店舖，掛著國旗，貼著彈珠汽水、黑松沙士、旺仔、李小龍等懷舊海報，乍看之下還以為來到台式眷村雜貨店；以新竹古名竹塹作為調酒靈感來源，光是翻著BAR SPEAKEASY MINI酒單：滋露巧克力威士忌、野薑花琴酒配、台式馬卡龍色系的伏特加調酒，再點碗滷肉飯、水潤餅或胡椒餅，就能展開一場童年回憶的尋味之夜。



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新竹東區酒吧一日遊：





新竹北區特色酒吧推薦｜Tender Cocktail Bar 獨立樂團的音樂無菸酒吧





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距離新竹巨城步行10-12分鐘，標榜無菸酒吧的Tender Cocktail Bar，處處呈現一股理性飲酒X搖滾音樂人的混搭風格，讓人不禁會心一笑的除了吧台上方懸掛著台語搖滾樂團拍謝少年的骨力走傱，其中一本酒單的設計也是以黑膠唱片、獨立樂團團名和歌名為發想，對熱愛台灣樂團迷來說相當親切。店內除了威士忌、波本基底酒愛好者推薦的各式創意經典或特調調酒之外，滷味拼盤或外送鹹酥雞也相當受歡迎。



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新竹北區酒吧一日遊：





新竹竹北特色酒吧推薦｜橋下2.0餐酒館竹科人私藏的輕奢酒吧



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白天是供應異國創意料理的餐廳與咖啡廳，到了夜晚則搖身一變成為端上夜宵酒食的調酒酒吧。地處竹北高級社區，橋下2.0 Restaurant ＆ Bar，被稱作來新竹不得不去的店，以餐酒職人精神、精緻調酒與輕工業現代氛圍擄獲竹科人的心，除了品嚐美食、小酌幾杯，店內也找得到紅酒、威士忌、精釀啤酒，甚至還有調酒師私藏酒品。





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新竹竹北酒吧一日遊：





台中西區特色酒吧推薦｜Captain Joker Lounge 喬克船長海盜風格調酒酒吧



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位在台中西區華美街巷子內的低調小店，無人看守的一樓店內盡是海盜電影會看到的骷髏頭、藏寶箱、金幣、鸚鵡、橡木桶和地球儀等，若不事先知道要輕拉船錨拉鈴，還以為來到了私人收藏館；當Captain Joker Lounge 喬克船長的水手店員確認暗號之後，你便能推開暗門上二樓，蘭姆酒牆、酒瓶吊燈和華美吧檯，宛如登上海盜船長私人船艙，今晚，就與三五好友帶點冒險精神，來杯shot、啤酒、創意調酒或無酒精雞尾酒，再點幾盤混入台菜元素的炸物熱食吧！





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台中西區酒吧一日遊：





台中西屯特色酒吧推薦｜微醺光廊WS餐酒館超人氣打卡網美燈牆



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身為台中深夜熱門打卡聖地，微醺光廊WS餐酒館最受歡迎的可不只是那座約一層樓高的網美燈牆，橫跨數排席位區的巨型投影帷幕、光譜變化和超現實桌邊小物，都讓餐酒館沉浸一幅幅如夢似幻的視覺饗宴之中，堪稱是慶生、派對或求婚首選地點。餐點供應排餐、披薩、開胃菜、炸物和沙拉，酒精飲品則可以選擇各式特調、啤酒或無酒精飲品，若想醒醒酒，店家也備有熱雞湯，相當貼心。





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台中西屯酒吧一日遊：





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