立式划槳正夯！人氣「SUP體驗地」 Top20　給你湛藍的美好假期

一生必去的絕美SUP下水點

「SUP」為「Stand Up Paddle」（立式划槳）的縮寫，是近年來非常熱門的水上活動，玩家在立槳板上以一支划槳靠著划水前進，並且還能夠像衝浪一樣挑戰在槳板上站立，不只有乘風破浪的快感，也可以悠閒地坐著甚至躺著欣賞周邊美景，是能動能靜的休閒運動。



除了水上活動帶來的趣味性外，玩SUP時能看到的各種美景也是吸引許多人體驗這項活動的原因之一。SUP的活動地點涵蓋了濱海、溪河、湖泊等水域，風情各異，也有結合欣賞日出、日落的SUP行程，社群網站上常常能看到各種美麗照片。今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，精選出了網友熱議的全臺20大SUP體驗地，每一個都美到讓人想立刻出發，一起來看看吧！

NO. 10 綠島

說到水上活動，臺灣的眾多離島一定是熱門景點之一。在綠島周邊的美麗海域進行SUP體驗，能看見無邊無際的太平洋美景，還有配合日出、日落時段推出的SUP體驗場次，讓你能夠在海面上欣賞日昇日落的光影變幻。



綠島是許多人在假期間前往旅遊、打工度假的聖地，不少人都在此留下了關於SUP的美好回憶，島嶼周邊的絕美風光讓人印象深刻，「當看到日出的剎那，同行友人都說這次太值得了！」

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NO. 9 墾丁中洲秘境

「中洲秘境」是位於墾丁後壁湖的中洲沙灘，有著一整片純淨的白沙，襯上湛藍的海水，形成了絕美的畫面，附近還有星砂灣、小巴里島岩等景點，在這裡進行SUP，能夠看到各種美麗的景觀。



中洲沙灘近年來才對外開放，原先是當地人的私房景點，開放後便開始引進各種水上活動，和其他滿是人潮的SUP下水點比起來，這個秘境讓人能夠靜靜地享受漂亮的景色，深受網友喜愛，「讓人心情舒暢自在。」

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NO. 8 淡水河

提到SUP，大家第一直覺聯想到的都是外島或濱海地區，但其實現在在城市裡也有很多地方可以體驗立式划槳，淡水便是其中之一。不用大老遠跑到海邊就能夠暫時遠離市中心的喧雜，來場放鬆身心的水上活動。



在這裡來場週末小旅行，乘著立槳悠閒地在波光粼粼的淡水河上前行，欣賞恬靜的山水風光，還能看到關渡大橋和紅樹林生態，更有搭配遊艇的輕奢行程，充滿趣味的SUP體驗吸引不少網友前往。

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NO. 7 深澳象鼻岩

象鼻岩位於新北瑞芳深澳的岬角，因為形似象鼻而得名。這裡是非常知名的SUP下水點，位在象鼻岩景觀區中，不只能夠觀賞到特殊的海蝕洞地形，還可以盡覽北海岸美景，是深具魅力的景點。



身為知名的SUP景點，在這裡可以找到許多專業的教練團隊，提供完善的設備和詳盡的教學，讓第一次接觸的人也能夠快速上手，是許多網友都會推薦給新手的SUP下水點，「就算是新手也能輕鬆上手」、「可以玩得安心又盡興」。

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NO. 6 清水斷崖

位於花蓮的清水斷崖，能夠飽覽一望無際的太平洋風光，寶石般的湛藍海水再加上海面上的光影變幻，美麗的景象讓許多人為之神往，是不少SUP玩家必來的景點之一。

在清水斷崖划槳，徜徉於無邊無際的太平洋之中，讓人感覺自己彷彿靜止世界中的一葉扁舟，所有煩惱都被拋諸腦後。日出時的美麗景觀，更是讓人畢生難望，不少網友都對這裡的美景印象深刻，「可以感受到大海的溫柔」、「是來到花蓮不能錯過的行程」。

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NO. 5 青草湖

青草湖為新竹市政府近年來投入許多資金改善環境打造出的新興景點，原先就有的SUP體驗活動在今年（2022）4月重新開放，悉心整頓後的優美環境吸引不少人前往，欣賞湖畔風光。



經過改造工程的青草湖，打造了生態親水步道和浮筒碼頭，整體設施都經過重新規畫，融入運動及休閒元素，再加上青草湖周邊的自然環境，讓這裡成為新竹水上運動的新選擇，不少網友表示：「假日好天氣時非常美麗」、「無拘無束的休閒時光，很紓壓」。

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NO. 4 愛河

愛河是高雄的重要地標，經過整治後開始成為民眾假日的休閒景點，近年來也推出「還河於民」政策，民眾於愛河進行水上活動不需再經過申請及收費，因此SUP、獨木舟等活動逐漸在此發達。

位於城市中的愛河交通便利，在這裡玩SUP還可以順便一覽高雄的城市風光，和其他主打自然美景的SUP景點比起來有著不同的亮點，在愛河進行SUP成為近年來熱門的假日活動，網友們也表示：「水面視角的城市風景跟平常看到的完全不同」、「非常推薦外縣市、外國朋友來試試」。

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​NO. 3 龜山島牛奶海

龜山島牛奶海是廣為人知的網美景點，此處有海底溫泉，高溫硫磺泉與海水融合形成了由乳白到湛藍的漸層色彩，因此被命名為「牛奶海」，漂亮的色澤讓人彷彿置身仙境。



高人氣的牛奶海因為大受歡迎所以非常難預訂，是許多SUP玩家一生都想去一次的夢幻景點，社群網站上常常看可以看見許多人在此進行SUP時所拍下的絕美風景，曾去過的網友們無不驚嘆，「可以在這樣的美景下體驗SUP是多奢侈的一件事」、「想體驗最特別的SUP去龜山島就對了」。

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NO. 2 小琉球

小琉球周邊的海域氣候宜人，海水溫度平均都在25度以上，有著全臺最高的年平均海溫，因此非常適合各種水上活動。在這座美麗的珊瑚礁島體驗SUP，可以感受到海島特有的悠閒度假氛圍，更能從各個時間及多種角度欣賞這座小島的美景。



在海島周圍，自在地乘著立槳板，靜賞海洋風光，讓人感到無比的愜意，當地也有許多專業教練團隊，就算是初學者也能安心享受SUP的樂趣，是網友們大推的行程，「非常建議大家來小琉球都要來嘗試看看！」

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NO. 1 日月潭

相信許多人都曾到過日月潭欣賞絕美的湖光山色，和單純地在湖畔賞景相比，在湖中體驗SUP就像是親身走入這片美景之中，別有一番風味，日月潭獨有的恬靜氛圍也讓這裡成為熱門的SUP景點之一。

晨曦、豔陽、落日餘暉，不同時段的日月潭有著不一樣的景緻，隨著灑落在湖面的日光，悠閒愜意地來一場SUP體驗，漂於湖中央感受寧靜的美好時光，在澄淨的湖水間徹底放鬆身心，是許多網友都難以忘懷的回憶，「划著划著彷彿就像跟自己內心對話一樣平靜。」

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年09月08日至2022年09月07日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『SUP體驗景點』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統