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高雄夢時代購物中心打造「日本好味商店街」吃日式美食、看職人實演 9/26前感受濃濃祭典風

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／高雄夢時代購物中心臉書
圖／高雄夢時代購物中心臉書

再也按捺不住想去日本的心情了嗎？高雄夢時代要帶大家「一秒到日本」，8樓的時代會館裡集結多家日式美食、和風雜貨等店家，打造「日本好味商店街」，無論是抹茶甜點、現烤鯛魚燒、串燒炸雞等等，都在這裡吃得到！時間只到9/26，快揪好友們來感受濃濃日本秋祭氣氛！

圖／高雄夢時代購物中心臉書
圖／高雄夢時代購物中心臉書

圖／高雄夢時代購物中心臉書
圖／高雄夢時代購物中心臉書

活動會場布置了神社、鳥居、賽錢箱等祭典裡的要素，再把日本祭典的「野台」(小攤販)搬到8樓的時代會館重現，帶大家體驗祭典氣氛，還邀請許多初登場的店家，帶來最自豪的伴手禮與美食，如「丸善製茶」的抹茶及抹茶系甜點；「深見梅店」的紅豆大福，還有鯛魚燒、串燒職人現場實演，在客人面前烤出熱呼呼的鯛魚燒及串烤，喝抹茶配鯛魚燒，最後再逛逛和風雜貨，更有茶器及美酒等伴手禮可以購買，不用出國也能感受濃濃的祭典節慶氣氛。

圖／高雄夢時代購物中心臉書
圖／高雄夢時代購物中心臉書

現場憑單筆消費200元發票，可以兌換好運扭蛋一顆，有機會把杯麵、泡麵叉等好禮帶回家；9/17(六)還有特別企劃活動「一劍入魂」，挑戰日本傳統民間遊戲-劍玉，挑戰成功可獲得拉麵道杯麵，有得吃又有得玩，「好想去日本」的你一定要來體驗看看！

高雄夢時代購物中心-日本好味商店街

即日起至9/26止

✱請遵守防疫規定，勿邊走邊吃

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抹茶 伴手禮 甜點 泡麵 拉麵

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