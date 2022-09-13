高雄夢時代購物中心打造「日本好味商店街」吃日式美食、看職人實演 9/26前感受濃濃祭典風

一生必去的絕美SUP下水點「SUP」為「Stand Up Paddle」（立式划槳）的縮寫，是近年來非常熱門的水上活動，玩家在立槳板上以一支划槳靠著划水前進，並且還能夠像衝浪一樣挑戰在槳板上站立，不只

2022-09-13 13:28