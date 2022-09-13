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姓名有「鬱、金、香」任2字1折住星級飯店！生日或身分證有９、２、９還能半價入住

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／將捷金鬱金香酒店官網
圖／將捷金鬱金香酒店官網

快把身份整準備好！星級飯店「將捷金鬱金香酒店」為了歡慶三週年特別推出「尋人啟事：鬱金香在哪裡」活動，只有姓名有鬱金香任2字可享有超狂1折入住雙人房，不僅如此，身分證或生日符合3個數字也可以5折直接入住，趕快Tag身邊符合條件的親朋好友住起來！

圖／將捷金鬱金香酒店官網
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有著大片落地窗能看到淡水河景緻的「將捷金鬱金香酒店」，與歐洲第二大、全球前十大的酒店管理集團合作，引進國際星級酒店的管理服務，共有超過170間客房，其戶外美輪美奐的佈置也常常作為戶外婚禮空間，兼備高品質與享受的入住體驗，是近年受歡迎的飯店之一。這回因應成立三週年特別舉辦「尋人啟事：鬱金香在哪裡」活動回饋給廣大的消費者，時間為9月15日至10月31日止。

圖／將捷金鬱金香酒店官網
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至於活動回饋共有四大優惠。首先只要身分證上的姓名有「鬱、金、香」，中任兩字即可直接1折超狂入住雙人標準客房，每日限量２間，每晚1,440元起（定價7,200元１折再加上定價10%服務費）；再者只要身分證字號或民國出生年月日符合9、2、9共3碼，也可以享有定價5折優惠爽住雙人標準客房；第三個好康為雙人入住一晚只要3,929元（10%服務費另計），直接贈送1000元抵用券，可折抵早餐與商品抵用券；最後一個為身分證字號或民國出生年月日有「9和2」兩碼，至河畔餐廳用餐享85折優惠喔。更多優惠請上官網查詢。

圖／將捷金鬱金香酒店官網
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圖／將捷金鬱金香酒店官網
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