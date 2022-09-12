台北101最強夜景回歸！限時軍人還可免費帶2人入場

因疫情按取消夜間觀景的台北101觀景台正式回歸了！不僅如此，還設置全新高空戶外賞月區，賞月與一窺美麗的台北都可以，現在9月因應軍人節還享有軍人免費入場優惠！

圖／台北101觀景台臉書粉專

台北101觀景台過去一直是國內外觀光看必去的景點之一，也常常造成排隊人潮，不過這兩年飽受疫情肆虐而暫停夜間營業而失去觀看夜景的機會。這回為了迎接即將到來的週年慶，正式宣布回歸一般的營業時間，即日起不分假日都能於上午11點至9典前前往觀景了。

圖／台北101觀景台臉書粉專

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除此之外，89樓與91樓分別也推出全新「高空Sky Lounge」與「戶外賞月區」，能坐在超舒服沙發賞月與看夜景，絕對超浪漫。飲食部份可以選擇最新進駐的「kafeD」德國精品咖啡廳或是「KADO KADO」雞蛋糕可選擇。

圖／台北101觀景台臉書粉專

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最後，為了犒賞辛苦為國奮戰的軍人以及9月軍人節，台北101觀景台特別推出國軍0元優惠，只要向Stage 101出示並登記有效證件，即可包含自己免費再帶2位直系親戚觀景。至於榮民、退役軍人、警察與消防等人員，也可以2位隨行人員以190元優惠入場。更多資訊請上台北101觀景台查詢。

圖／台北101觀景台臉書粉專

圖／台北101觀景台臉書粉專

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