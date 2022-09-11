超即時中秋煙火秀！淡水漁人碼頭9／11、18、25 各場4K影像直播 直擊現場的璀璨煙花

淡水漁人碼頭煙火秀(資料照片)。 圖：新北漁業處／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】新北市淡水漁人碼頭活動精彩不間斷，本週中秋連假9/9已迎來第一場的河上煙火秀，接著在9/11、9/18、9/25還有三場表演。新北市觀光旅遊局推薦民眾中秋連假遊淡水，除了觀賞絢麗的煙火外，也可以品嚐在地美食；如果不想出門的民眾現在也有好選擇，透過行動裝置或電腦，就能同步觀賞4K即時影像煙火秀，突破空間與時間限制！

新北市政府觀光旅遊局楊宗珉局長表示，今(111)年7月推出淡水漁人碼頭4K即時影像後好評不斷，民眾可以在「新北旅客YouTube」直播平臺24小時不間斷觀賞淡水的美麗景緻，無論白天或夜晚，僅需透過掌上的行動裝置或電腦，即能跳脫時空限制收看淡水漁人碼頭的風景，也提供了全球網友一個能在線上身歷其境觀賞璀璨奪目中秋煙火秀的平臺！

▲即時影像展現了淡水漁人碼頭的美麗景緻。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

新北市淡水漁人碼頭4K即時影像自7月18日上線後，截至8月底總觀看次數已超過20萬人次、按讚次數近2,000人、觀看時數超越18,000小時，吸引了如日本、香港、美國等眾多海外朋友線上欣賞新北世界級的浪漫美景。

純白色風帆造型的情人橋，橫越了波光粼粼的淡二漁港，雲海繚繞的觀音山與建設中的淡江大橋風光，透過淡水漁人碼頭觀光即時影像，點觸之間盡收眼底，新北市觀光旅遊局配合中秋煙火秀，淡水漁人碼頭4K即時影像也會特別調整視角，直播漁人碼頭夜空中的火樹銀花，帶大家直擊全臺首次施放的月亮造型煙火！

位處島嶼與海洋交界處的淡水，數百年來皆是臺灣與世界交流的重要窗口，擁有像是鄞山寺、滬尾偕醫館、紅毛城、滬尾砲臺、公司田溪程氏古厝等景點，中秋佳節想安排一趟淡水之旅和親眼觀賞煙火的朋友們，推薦可藉由自由車、輕軌或大眾運具等低碳交通前往；不克前往的民眾，也能透過「新北旅客YouTube」直播平臺，一起觀賞璀璨煙火秀！

相關資訊：

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