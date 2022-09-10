中秋連假白天玩樂園 晚上野餐、賞月、看絢麗水舞「樂夜樂瘋狂」

樂園推出邊野餐賞月邊看水舞燈光秀。 圖：麗寶樂園渡假區／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】中秋節除了吃月餅、烤肉外，今年你還能多一個選擇！麗寶OUTLET MALL將在今晚9/10(日)18:00-21:00於科莫湖湖畔舉辦「賞月不單飛，樂夜樂瘋狂」中秋限定野餐活動。現場將演出耗資千萬的水舞燈光秀、奔放熱血的Live Band演出打造動人心弦的視聽饗宴，欣賞360度無死角皎潔明月，歡迎全家一起在浪漫湖畔共賞明月！

「賞月不單飛，樂夜樂瘋狂」中秋限定野餐活動，除了有媲美異國般的湖畔美景及氣勢磅礡、炫麗浪漫的水舞燈光秀外，搭配OUTLET美食更是不可或缺，限定野餐下午茶系列套組只要486元起，內含牧上麵包－原味蛋塔6顆+樹頂蘋果汁6瓶或Mister Donut－愛文芒果冰沙4杯+任選多拿滋39元甜甜圈８個；另外，想來點主食填飽肚子的消費者，只要699元起，就能有節慶必備，大、小朋友都愛的歡肉組，內含繼光香香雞－韓式炸雞+四瓶飲料或頂呱呱－原味炸雞、辣味炸雞等7樣餐點組合，想要來場浪漫又特別的中秋活動，這絕對會是你的最佳首選！

除此之外，麗寶OUTLET MALL 9/9(五)~9/18(日)，全館累計消費滿 6,000元送秀泰影城電影票乙張、累計滿10,000元送摩天輪搭乘券兩張，滿15,000元送萬國品牌商品券1000元乙張。館內餐飲推出「全民瘋烤肉」中秋限定烤肉餐點，B區1F燒肉同話-慶豬一番套餐1,560元起、老饕們最愛的犇放和牛雙人2,000元起；C區2F明月館強打韓式烤肉4人烤肉組合一人不用600元就能吃到醬燒五花肉/原味五花肉/醃製豬排/醃製嫩肩排(4選3)、醃製加州牛小排、人參雞(全隻)、海鮮煎餅(小)等美味餐點。

麗寶樂園渡假區中秋連假優惠：主題樂園探索世界、馬拉灣第二人銅板價只要20元；麗寶福容大飯店超Chill中秋池畔夯肉趴，田園咖啡廳自助Buffet吃到飽 + 戶外燒烤區CHOICE現切沙朗牛排(美國)、飛魚卵香腸、紐西蘭風味羊小排、鹽焗極鮮活凍白蝦、碳烤時蔬等每人只要1,408元。

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