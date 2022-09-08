這樣玩超省！ 華航「機微酒」準備出遊　12／1起宿霧新航點起飛

▲2人成行的「華航機微酒」自由行產品登場，初步開放亞洲11個城市自由行，民眾可至各大合作旅行社訂購。（圖／華航提供）

想出國玩嗎？從新增航班、航線到自由行產品，華航都為旅客準備好了！華航台灣地區處處長兼台北分公司總經理李宜洲表示，隨著疫情趨緩，各國邊境管制陸續鬆綁，華航早有規劃，積極為疫後旅運布局準備，規劃各航線增班，配合政府政策機動調整客運班次。雖然目前仍受限於每月５萬的入境名額，即便航班未滿也只能關艙，但航空運能已逐漸恢復，以華航自身為例，第３季與去年同比已增加４成運力，第4季又比上一季增加3成，他強調疫情已走到尾聲，「光明即將到來」，期待國境開放，航班滿載。

歐美增班添運力12／1起開航宿霧

華航第四季增加了哪些運力？在台灣旅客最期待開放的日本，華航即日起每週五已有桃園－札幌；長程線部分，10／4起桃園－紐約恢復每週二、四、六飛航；桃園－維也納10／31起，每週一、五、日直飛；桃園－法蘭克福11／1起，天天直飛；東南亞航線也有增班，桃園－峇里島已在９／２起復航，搭載率約５成，其中有一半以上是經台灣中轉，後勢看漲，已規劃10／9起增為每週二、五、日飛航。此外，看好島嶼假期市場，華航12／1起將開航桃園－宿霧，每週一、二、四、六共４班往返。李宜洲也預告明年東南亞將有２新航點，華航將視市場變化彈性增減航班，以滿足疫後漸增的旅運需求。更多即時航班訊息可至華航官網：查詢。

▲左起：華航台灣地區處行銷協理陳雅妮、處長李宜洲、台北分估僧營業行銷推廣部營業經理林智義。（圖／廖苡安攝）

至於民眾關心的機票價格調漲情況，李宜洲表示票價會根據供需浮動。後疫情時代，國境開放初期，機位有限，以目前飛上海為例，華航每月也僅有2班航班，市場雖有需求，但航班並不多，加上防疫等各面向成本提升，票價至少比疫情之前提高約3成。但隨著未來各國天空開放，航班增加，競爭加劇，票價也會隨著市場需求調整，民眾可視需求選購。不過，深知旅客對出國旅遊的殷殷期盼，華航已規劃更多優惠出遊方案，讓旅客買到玩到賺到。

華航機微酒隨心特調自由行２人出發團體出境還未開放，想出遊就自己飛吧！華航全新推出的自由行2.0進化版「華航機微酒」隆重登場，2人以上即可成行，帶小孩出遊也很輕鬆！目前適用範圍以亞洲為主，11個亞洲熱門航點涵蓋東京、大阪、名古屋、福岡、札幌、首爾、新加坡、曼谷、峇里島、檳城和吉隆坡，旅客可隨心添加旅程內容，打造自己的「特調」遊程。「華航機微酒」堪稱華航是超夯的華航精緻旅遊升級版，後台動態打包一站購足，目前設定開票日從即日起 至 2022年12月31日止，出發日從即日起 至 2023年06月30日止。想念說走就走的旅程嗎？多樣化遊程，華航幫你準備好了。跟著華航微旅行，詳細說明可至https://bit.ly/3QKWkR7查詢，或洽「華航機微酒」合作。

加購有一套搭華航省更多11／1起，華航台北－德國法蘭克福航線天天直飛，法蘭克福位於德國中部，可輻射周邊重要城市，是商務客與旅遊自由行前進歐洲的最佳選擇。選擇加購後段德航或德鐵航班，華航旅客除可一次取得華航+德航2段登機證外，也可快速轉乘德鐵，前進德國13大主要城市，空陸接轉十分便利。華航貼心提供德鐵全艙級單一價TWD1,000，讓旅客轉乘旅途更舒適。另提醒民眾，選購德鐵時實際搭乘之目的地車次及時間需於德鐵網路報到時選定，正確火車離到時間也以德鐵網站(www.bahn.de)為準。機票開立完成後即可透過德鐵報到網站(https://rail-checkin.com) 輸入姓名與訂位代號或機票號碼，列印或下載電子乘車劵，另備妥華航電子機票／機票行程、有效的護照／身分證件 （含旅客相片）等文件，供火車上查驗使用。

▲華航與JR西日本合作，買華航機票搭配關西廣域鐵路周遊券，出遊省更大。（圖／華航提供）

想前進日本，這樣玩最省！華航與JR西日本聯手推出交通套票，提供國人最超值的獨家優惠，只要購買「華航機票+JR西日本關西廣域鐵路周遊券」套票，即可享有TWD 600~1,600優惠折扣，亦可選擇含阿倍野HARUKAS300展望台、大阪梅田空中庭園展望台、或是京都鐵道博物館門票的套票，最高可省TWD 2,000元。詳細購買資訊可洽合作旅行社：雄獅旅遊、KKDAY、五福旅遊、可樂旅遊、東南旅遊、易遊網、創造旅行社等。

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