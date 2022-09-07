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期待住了！台中高美濕地露營場「夕陽漫漫」 日落後的悠閒愜意 必訪豪華帳棚、濕地主題餐廳

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／台中市政府提供
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台中最美露營地！高美濕地遊客服務中心「夕陽漫漫」露營場，預計於10月中旬開幕啦！聽說即將試營運，現正倒數中！

圖／高美濕地遊客服務中心提供
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「台中高美濕地」被譽為一生必遊一次的絕美景點，還有台版「天空之鏡」的美稱，國際級的落日美景更是打卡重點！占地700公頃的自然濕地、獨特木棧道，騎自行車賞夕陽更別有一番風味。至此欣賞落日夕陽，結束一日行程，遊客服務中心貼心打造「戶外露營場」，拎包一秒入住，結合海線在地美食，停留一晚再開啟美好的一天。

圖／台中市政府提供
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高美濕地遊客中心露營場預計設置27組4人帳篷，為呼應高美濕地藍天海景，帳篷外觀以藍、紫與白色相襯，遊客中心一樓提供簡餐輕食，二樓則將設置濕地主題餐廳，提供多樣的選擇。目前相關建置工程已進入收尾，訂宿網站也在積極架設中，預計10月中旬正式對外營運。想要第一手入住的朋友記得隨時關注開幕消息喔！

圖／台中市政府提供
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