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說「我好圓」278元爽玩六福村！中秋節限定47折起快衝

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／六福村主題遊樂園提供
圖／六福村主題遊樂園提供

六福村年度「墓碑鎮」萬聖節活動即將開跑外，也特別針對中秋節推出「月圓我好圓」優惠活動，只要說出通關密語或衣服符合圖案就可以享有每人最低47折遊玩六福村，一年一度的中秋節優惠快揪團一起玩樂園吧！

圖／六福村主題遊樂園提供
圖／六福村主題遊樂園提供

六福村這回推出的「月圓我好圓」活動分為陸上樂園優惠與水樂園優惠，只要9月9日至9月11日活動期間至樂園現場購票時，向售票人員主動說出通關密語「嗚嗚嗚我好圓」或是出示身上衣物或首飾有任何圓形圖案，即可以每人555元限定優惠入場（原價每人999元）；另外，針對水樂園則是推出「水樂園雙人只要555元」優惠，相當一人只要278元就可以爽玩水樂園所有設施，將近47折起。

六福水樂園「中秋節」戲水有優惠。 圖／六福村主題遊樂園提供
六福水樂園「中秋節」戲水有優惠。 圖／六福村主題遊樂園提供

圖／六福村主題遊樂園提供
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最後，六福村因應中秋節也推出「中秋預售票贈六福臻選五星月餅」優惠，只要即日起至9月8日購票此專案，並於9月9日至9月11日中秋期間，就能以555元優惠獲得六福村成人票一張與六福臻選五星月餅一個。值得一提的是，若門票超過優惠期間需補足現場牌價票差喔。更多優惠請上官網查詢。

圖／六福村主題遊樂園提供
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圖／六福村主題遊樂園提供
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