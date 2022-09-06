部落玩起來！台灣部落觀光成果嘉年華 9／30阿里山登場

「2022年台灣部落觀光成果嘉年華」宣傳記者會。 圖：阿里山國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】「2022年台灣部落觀光成果嘉年華」已邁入第9年，今年參與單位有原住民族委員會、文化部、勞動部、內政部營建署、行政院農業委員會林務局及交通部觀光局轄下阿里山、日月潭、參山、西拉雅、茂林、花東縱谷、東部海岸等七個國家風景區管理處共同參與，延續「歡迎來做部落客」主題，展現台灣原住民16族的部落風貌及文化藝術風采，透過動態及靜態主題呈現各部落觀光特色、遊程體驗、風味美食、精美部落工藝及各種手作DIY體驗，讓民眾體驗走訪部落的樂趣，感受台灣原民文化之美。

9月1日於臺北大直典華飯店5樓日出廳辦理「2022年台灣部落觀光成果嘉年華」宣傳記者會，為部落觀光成果嘉年華揭開序幕。邀請大家於9月30日至10月2日親臨「2022年台灣部落觀光成果嘉年華」活動現場，並宣告今年首度將活動移至嘉義縣原鄉鄒族部落辦理，以五感體驗，感受原鄉之美、部落之豔，歡迎一起來阿里山作部落客！

「2022年台灣部落觀光成果嘉年華」將於9/30-10/2於阿里山登場。 圖：阿里山國家風景區管理處／提供

為期3天的嘉年華活動，規劃了5大主題區：

1.「部落商品及遊程展示區」－設置於戶外篝火廣場，以介紹部落觀光成果及部落特色商品展示等。

2.「成果展示區」－以掛軸方式介紹並展示各參展機關特色。

3.「DIY活動區」－規劃原味手作互動DIY體驗。

4.「戶外市集區」－部落市集販售特色商品、農特產品及體驗遊程。

5.「阿里山鄒族專區」－為讓訪客更認識轄內原民特色，以阿里山鄒族9大部落特色主題呈現，並由鄒族部落人員駐點提供現場解說服務。

除以上5大主題區外，現場活動更包括「嘉有好市鄒鄒送禮」集客活動入場禮（客製化圖騰口罩）、拍照打卡禮（客製杉木烙畫鑰匙圈）、射箭挑戰拿好禮（每日送出萬元特色好禮）、一元起標瘋（部落遊程一元起標）等精彩活動。

園區內亦設置4處創意打卡點，來吸引民眾互動打卡體驗部落文化：

打卡點 1. 「部落好食．原味學堂」－呈現鄒族人的農事生活，並於每日提供不同原民美食的製作解說與分享，讓遊客在過程中體驗部落美食與文化；

打卡點 2.「夢想屬魚你」－發想來自於山美部落漁獵小旅行，以編織漁網工藝，打造一座屬於山美部落青年的捕夢網；

打卡點 3. 「1314．愛的原動力」－發想來自於瑞峰1314愛情塔，為阿里山浪漫著名地標，將1314愛的原動力將多國我愛你的字樣，轉換為原住民族問候語呈現，安排導覽人員引導遊客大聲讀出各族的問候語，拉近了人與人之間的距離；

打卡點 4.「豪華獵寮.與鹿共野」－發想來自於新美部落獵人營，結合傳統獵寮與時下流行的野餐活動，以竹編獵寮結合小鹿造景佈置，規劃佈置原味野餐餐桌，吸引遊客駐足停留拍照。

相關資訊：阿里山國家風景區管理處官網 http://www.ali-nsa.net/

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