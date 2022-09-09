中秋連假玩翻水陸樂園！門票第二人20元.住宿享47折

【旅奇傳媒/編輯部整理】把握9月中旬即將迎來三天中秋連假，許多民眾都期待能趁著連假休息一下，麗寶樂園渡假區，推出連假玩翻樂園「第二人20元」的門票優惠，看準連假潮，讓樂園控盡情爽玩！國旅補助倒數，麗寶賽車主題旅店，九月更大方加碼平日入住就折500元的優惠，每人最低只要1675元起，下殺47折！

另外，迎接9月軍人節與教師節，犒賞辛苦的國軍與教師，麗寶水陸雙園展開軍教月限定優惠，即日起至9/30期間，凡是軍人或教師本人持證入園，即可享樂園門票250元、天空之夢摩天輪150元優惠，最多可帶4位親友享優惠價，趕快趁休假帶著家人來放鬆一下。

▲麗寶賽車主題旅店九月加碼平日入住就折500元的優惠。 圖：麗寶樂園渡假區／提供

麗寶樂園渡假區表示，今年迎來探索世界20週年，歡慶探索世界20歲生日，9/9(五)-9/11(日)中秋連假期間，推出「第二人20元」須搭配一人現場購買全票，就能享第2人只要20元的優惠，水陸樂園皆適用，讓大朋友小朋友都能用最划算的價錢，玩翻樂園。除了刺激的水陸雙樂園，麗寶樂園渡假區內還有全台最大摩天輪「天空之夢」，可欣賞火炎山、雪山山脈群、遠眺台灣海峽等景緻，車廂內設有冷氣空調、免費充電座與Wifi，中秋連假期間搭摩天輪賞月，兩人同行一人免費，與家人朋友或是另一半在高空中來場最特別的浪漫的賞月之旅吧！

▲針對9月軍教月，限定優惠軍人、教師可享門票250元。 圖：麗寶樂園渡假區／提供

另外，希望能夠感謝國軍同胞平時保衛家園的辛苦及教師勞心勞力在工作崗位的付出，推出現役軍人、教師，購票時出示本人相關有效證件+個人身份證件，即可享有探索世界或馬拉灣擇一門票250元、同行親友500元購票優惠(四人為限)，以及天空之夢摩天輪本人150元、同行250元(四人為限)優惠票價。

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