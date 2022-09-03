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新竹旅展登場搶疫後商機 參山處推特色遊程加碼好康吸客

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趣遊參山特色遊程，暢遊谷關週邊體驗部落文化。　圖：參山國家風景區管理處／提供
趣遊參山特色遊程，暢遊谷關週邊體驗部落文化。　圖：參山國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】新竹市旅行商業同業公會首次舉辦新竹旅展，9/2起一連四天在竹北體育館開賣！交通部觀光局參山國家風景區管理處聯合竹竹苗及中彰兩大區域觀光聯盟，串連百餘家食宿遊購行觀光產業鏈推出趣遊參山特色遊程，現場可以馬上預訂，每位遊客加碼價值超過600元的導覽體驗及伴手禮等超值好康。

另外，現場還有農委會水保局南投分局推出「山守現」農村好物農特產、觀光巴士限定遊程等，民眾可在旅展期間前往參山處攤位搶好康。

▲2022新竹國際旅遊暨伴手禮大展，9/2～9/5在竹北體育館登場。　圖：參山國家風景區管理處／提供
▲2022新竹國際旅遊暨伴手禮大展，9/2～9/5在竹北體育館登場。　圖：參山國家風景區管理處／提供

參山處長曹忠猷表示，首屆「2022新竹國際旅遊暨伴手禮大展」搶攻疫後商機，尤其新竹有很多高收入的科技族消費群，今年下半年連續假期又多，參山處邀請大新竹地區的民眾出遊，只要1500元（限定出團日）就可以玩完全台唯一「海陸雙享」特色路線，同時體驗芳苑潮間帶無形文化資產海牛採蚵、參訪台灣鐵道文化珍寶－百年扇形車庫；此外享同價的遊程，還包括詢問度最高的霧峰林家花園進行深度導覽、參訪富雨陽傘體驗免插電蒸籠冰，及松鶴部落挑戰獵人體驗。系列遊程加碼補助好康最高價值600元，CP值超高！二日以上遊程加碼回饋深度導覽、特色體驗活動及在地伴手禮，真的是「玩愈多，賺愈多。」

▲參山國家風景區管理處聯合竹竹苗及中彰兩大區域觀光聯盟，推出多個參山特色遊程。　圖：參山國家風景區管理處／提供
▲參山國家風景區管理處聯合竹竹苗及中彰兩大區域觀光聯盟，推出多個參山特色遊程。　圖：參山國家風景區管理處／提供

另外，台灣觀巴也推出旅展限定優惠，一日遊最高享半價折扣，路線包括：「新竹五峰部落走讀林間」、「浪漫台三線～內灣＋橫山大山背」、「車之道體驗中心、勝興老街、舊山線鐵道」、「乘風遊新竹～探索科技百年老城」；二日遊團費再折500元，路線包括：「武陵&福壽山花果雲霧之旅二日遊」及「走入鹿港雲林歷史長廊時光之旅」等。

▲彰化縣芳苑潮間帶無形文化資產海牛採蚵體驗。　圖：參山國家風景區管理處／提供
▲彰化縣芳苑潮間帶無形文化資產海牛採蚵體驗。　圖：參山國家風景區管理處／提供

9/2～9/5活動展出期間，到現場攤位上網並在「趣遊參山」粉絲團按讚，即可兌換喔熊組長-熊愛趴趴罩口罩1份，歡迎遊客利用假日逛新竹旅展，找好康。

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觀光 旅展 伴手禮

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