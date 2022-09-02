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住飯店連2天免費玩六福村！再抽「星宇雙人來回機票」

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／六福旅遊集團提供
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六福村近日即將舉辦號稱全台最大的萬聖節慶祝活動「墓碑鎮」，集團旗下的「關西六福莊」趁勢推出2天1夜「惡靈萬聖村莊：惡靈餐廳專案」，除了能入住奢華舒適的房間外，還包含特色惡靈餐廳特餐、連續2天暢玩六福村等，更狂的是還能免費抽「星宇航空雙人來回機票」，快別猶豫揪團玩一波吧！

圖／六福旅遊集團提供
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六福村年度最大的萬聖節活動「墓碑鎮」即將升級擴大於9月9日正式登場，像是有經典Renee鬼娃首度降臨、百顆骷髏頭打造的「嗜血骷髏山」、蜘蛛毒后及喪屍蝴蝶入侵的「恐怖墓園」、大人小孩都愛的「傑克南瓜園」等，最狂的是有百鬼喪屍大遊行，很適合大小朋友Cosplay扮鬼同歡。

圖／六福旅遊集團提供
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而六福集團旗下關西六福莊搭上這波萬聖節熱潮，也推出了「惡靈萬聖村莊：惡靈餐廳」2天1夜專案，即日起至11月17日皆可預訂，並能於最早9月24日即可入住，雙人最低11,900元（10%服務費另計，假日則不加價），專案內容包含早餐2客、六福村入園手環2張可連續兩天入園遊玩、免排隊超夯的六福村惡靈餐廳「膽顫魂飛」特餐2客、Renee’s Curse特色飲品券2張與萬聖節工具系列髮箍2個等。3歲以下免費入住，更狂的是只要9月8日前購買此住房專案，再加碼抽星宇航空「台北至曼谷雙人來回機票」，專案數量有限，快把握機會撥打搶訂囉。

圖／六福旅遊集團提供
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關西六福莊生態度假旅館

地址：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號(六福村主題樂園旁)

電話：（02）6616-6521

圖／六福村提供
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