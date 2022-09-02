探索體驗潮科技 「北投女巫魔法節」最末週拿好禮抽大獎

「2022北投女巫魔法節」參加互動遊戲就有機會抽中飯店住宿券。 圖：台北市溫泉發展協會／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】「2022北投女巫魔法節」迎接最後一個週末！為期一個月的北投魔幻夏季盛典即將於9月4日（日）落幕。魔法節週週都有不同主題活動，假日吸引大批遊客前往！現場除了好吃好玩好好看，更結合時下最夯的AR/VR虛擬實境，讓民眾透過遊戲探索北投，同時拿好禮抽大獎，還有同步推出的女巫NFT，等著大家來收集享優惠！

科技女巫出沒！專屬AR/VR體驗活動 入門好禮＋豐富大獎等你來

「2022北投女巫魔法節」結合時下最流行的AR（擴增實境）打造互動遊戲！民眾只要拿起手機於北投公園魔光幻境內，找到任一個AR虛擬女巫合影（共6款），截圖上傳「台北市溫泉發展協會粉絲團」活動期間的置頂貼文，並tag＃北投女巫魔法節，就有機會抽中精美獎品，例如：定價萬元以上的北投亞太飯店豪華客房體驗券、北投老爺酒店一泊一食住宿券、金都精緻溫泉飯店親水景觀套房住宿券……等共12項免費優質溫泉會館住宿券獎項；還有日勝生加賀屋國際溫泉飯店春夏雙人湯屋券、三二行館大眾湯券、北投水都溫泉會館客房泡湯劵……等100項湯券獎項，以及北投水美溫泉會館小家宴(四人餐)餐券……等總計超過百樣獎品，總價值超過新臺幣二十萬，十分豐富！

同時推出VR穿戴裝置遊戲「解救女巫行動」，巧妙將遊戲與北投地熱谷景點結合，共有「日行一扇」、「石來運轉」及「石刻救援」三個關卡，每個遊戲關卡都結合地熱谷的傳說及由來，讓民眾只要戴上VR眼鏡就能邊解任務，邊認識、探索北投文化！更特別的是主辦單位聽見無法前來北投的民眾聲音，精心準備「線上版解救女巫行動」，透過PRG簡單好上手的遊戲操作方式，讓無法到場同樂的朋友，在家不出門也可以加入解救女巫行列，不論線上或線下版，破關截圖闖關成功畫面，上傳「台北市溫泉發展協會粉絲團」活動期間的置頂貼文，並tag＃北投女巫魔法節，同樣也可以參加抽獎活動。

除了豐富的抽獎外，至本次活動的百家特約店家消費滿500元，憑消費憑證到北投公園大會服務處出示任一個AR虛擬女巫合影或VR闖關成功畫面，更可免費獲得限量版女巫福氣袋一只，怎樣玩都有獎！千萬別錯過！

數位化趨勢結合活動，6款女巫NFT收藏享百家特店專屬優惠

「2022北投女巫魔法節」的科技可不僅僅只有AR/VR呢！本次活動大玩創意，並響應數位化趨勢，特別推出「女巫NFT」，民眾只需到活動主造景場域北投公園或是活動特約店家，掃描現場QR code或搜尋NFT下載QR code，就能獲得活動專屬獨一無二的女巫 NFT。除了搜集珍藏外，「女巫NFT」還能享有獨家超值優惠，活動期間(至9/4)前往北投在地特約店家，手機出示女巫NFT圖檔，就能享有店家推出消費優惠！ 「2022北投女巫魔法節」除了魔幻傳說外，更有讓人意想不到的科技結合！歡迎民眾把握最後幾天的機會，前往北投體驗精采的女巫系列活動！

相關資訊：台北市溫泉發展協會 http://www.taipeisprings.org.tw/tw/

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