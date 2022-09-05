全新開幕！ 亞洲首間圖書館共構五星級旅宿「承億酒店」 盡享港都日夜精彩生活

9月份正式開幕的高雄承億酒店，廣納「饗、憩、宿、宴、閱、食」等多重元素，打造出亞洲唯一擁有國際圖書館的五星級文創酒店、擁有全球唯一懸挑高空無邊際透明泳池、高雄位置最高的360度環景高空酒吧，以及最年輕摘星的米其林主廚全新餐廳等亮點，帶領民眾一同閱讀當代高雄的精彩面貌、書寫文創生活的美好憧憬。

25F 挑高的閱讀廣場空間，可以眺望港都景致，也有豐富的在地作家藏書。（圖片提供／承億酒店）

都市叢林裡的文化客廳 走讀在地風景

位居25樓的迎賓大廳大片落地窗，不僅為室內空間引入明亮日光，也廣納高雄港灣美景；遠眺山稜線，西面柴山東望大武山，則是專屬於酒店旅客的美麗地景。

步入Lobby中島區，原木長桌上擺置的鮮花與藝品，傳遞著海港城的各式意象。巨大醒目的海螺，是與日本藝術家特別訂製、由陶瓷燒製的作品，和帆船、藍色系擺件，以及服務櫃台後方波浪竹海牆面、船舶上的零件……，皆緊扣合港都文化。

看似天然珊瑚礁岩的海螺藝品，其實是日本藝術家以陶瓷燒製的作品。（攝影／Emily Hsueh）

以奉茶文化迎接每一位賓客，架上的擺件可見由藝術家落筆書寫的茶罐。（攝影／Emily Hsueh）

與7F高雄總圖相呼應，承億酒店各個角落皆有著濃厚的書香氣息，挑高書牆區，陳列有許多高雄知名作家的作品，細細翻閱，對於在地文化可有更深度的認識；仰起頭看，天花板上紛飛的書頁，為LED製作的裝置藝術作品，展示著藝術家丁建中的《港都之筆》第189頁，承億集團藝術長黃韋維笑著說：「扣合著酒店的所在地址189號，猶如訴說：『彼此難得相遇的緣分』。」

天花板上紛飛的書頁，展示著藝術家丁建中的《港都之筆》。（攝影／Emily Hsueh）

喝一杯歇歇腿 豐富多樣的飲品選擇

體恤遠道而來、舟車勞頓的各方旅人，承億酒店匯聚了多樣化的選擇，每位訪客總會挑選到符合個人偏好的飲品。

創意特調咖啡 - 1F 休想上班

主理人Peter：「我們想讓消費者拉近與咖啡的距離，讓咖啡不再單純只是為了工作提神，而是從中尋找更多樂趣。」店內提供的咖啡猶如調酒般的口味多元豐富，風味上的千變萬化就如同生活中的酸甜苦辣。

1F 迎賓大廳的藝術作品《關於旅行的夢》，本身是個巨型行李箱，裏頭是收納各地旅人行李的置物空間。（攝影／Emily Hsueh）

「難能可桂」創意特調咖啡，透過咖啡與桂花釀的完美融合，重現桂花釀調酒的經典味道。（攝影／Emily Hsueh）

飛裊茶軒

結合了侍茶師、藍帶學院甜點師的茶軒，期待給予消費者體驗一種輕奢、時髦的生活方式。細細品嘗代表台灣各地風土的茶飲，以及中西創意交融的甜品，享受高空面港、光影變化的休憩時光。

飛裊茶軒主理人希望提供一個舒適的品茶空間，讓人能夠緩下腳步，喝杯好茶，欣賞窗外的光影變幻。（攝影／Emily Hsueh）

來自鹿野的冷萃紅烏龍茶，沁涼回甘、消除暑氣。（攝影／Emily Hsueh）

大人專屬的享受 - 25F 雪茄酒藏館

擁有多款不同年份的威士忌藏酒，亦能品嘗到獨一而二的包桶風味。未來不定期舉辦品酒會，與同好們相互交流。同時結合雪茄，透過專業知識分享及活動推廣，享有高品味的優質體驗。

擁有豐富的酒藏與雪茄，讓同好們期待相聚一堂深入交流。（攝影／Emily Hsueh）

展開微醺夜生活 - 24F RAR BAR

提供經典調酒及創意特調的設計風格BAR。RAR為電腦解壓縮檔名，將其拆解為Release、Alcohol、Relax含意，以風格調酒為平常高壓的都市生活解壓縮，搭配科幻迷離的Cyberpunk室內設計，將重新刻畫港都時尚潮流夜生活標竿。

以絢麗的燈光、迷幻的音樂，還有特製調酒，開啟你的精采夜生活。（攝影／Emily Hsueh）

品味美食 舌尖上的時髦港都

和風創意料理 - 24F 酉名酉丁

以板前料理提供日式烤物串燒，搭配日式清酒的「酉名酉丁」餐廳，餐廳名取自唐詩：「半酣得自恣，酩酊歸太和。」意在打造都市叢林裡的忘機之處，以白日風景夕陽晚霞下酒，酒不醉人人自醉。

明太子香烤秋刀魚，嚴選每年7月到9月回流的高屏海域的肥美秋刀魚，搭配上日式經典明太子飛魚卵，利用明火燒烤的方式將秋刀魚表皮烤至酥脆，一口咬下，是令人意想不到的味覺驚喜。（攝影／Emily Hsueh）

黑松露牛肉加州捲，用日式經典捲壽司手法做成，又稱反捲或裹捲。嚴選當季的法式黑松露加上澳洲A5和牛，融合各式壽司經典配料，豐富多層次的口感能吃到每樣食材的精隨。（攝影／Emily Hsueh）

懷舊滷味拼盤，為表現高雄鹽埕傳統飲食精神，主廚特製滷汁以草果、八角、花椒、乾辣椒、黑胡椒、甘草等中藥材，加入高雄鼓山自釀壺底油熬製而成，希望每一口都能吃到專屬港都的在地餐飲文化。（攝影／Emily Hsueh）

綜合熟海鮮，每日凌晨精選高雄在地魚市場最新鮮的現流活海鮮，包含龍蝦、草蝦、淡菜、螃蟹，搭配主廚調製五味醬，用最單純的方式品味海港原味。（攝影／Emily Hsueh）

細膩法宴展演 – 26F Papillon

法籍主廚Xavier Boyer（博雅維） 在走遍世界摘下無數米其林後，愛上台灣成為高雄女婿，決定落地生根，帶著過往26年的精湛廚藝與創意發想，繫心打造的蝴蝶王國Papillon，翩然停留在港都。

搶奪視覺目光的「生命之樹」，矗立於餐廳的中心位置，傳遞「都市森林」的空間美學概念。（攝影／Emily Hsueh）

這道是具有普羅旺斯風味的開胃小點，色彩非常繽紛的蝴蝶脆餅待表著Papillon，在法文即為「蝴蝶」的意思，主廚認為一道料理猶如蝴蝶一樣，需要經歷時間才能破蛹而出，呈現出最美的樣子。（圖片提供／Papillon）

主廚Xavier來到高雄後發現天氣非常炎熱，所以選擇了清爽香甜的西瓜，作為前菜的主軸，認為西瓜可以帶出海鮮的風味，也用了他最喜歡的迷迭香以及薄荷提味，十分消暑開胃。（圖片提供／Papillon）

在日常生活中，海鮮巧達濃湯對於主廚是非常療癒的一道料理，主廚選用了干貝、竹笙、蛤蠣，及帶入具有日本風味的柚子胡椒，而另一個巧思是以台灣春捲皮製作的仿竹笙，建議搭配湯品享用。（攝影／Emily Hsueh）

主廚 Xavier Boyer (圖中) 出任餐廳Papillon行政總主廚一職，除了料理設計及廚藝團隊建置訓練外，餐具器皿、食材選擇亦親自挑選策劃。餐廳另設有兩個獨立包廂，以特色餐酒搭配的套餐方式，精選融合台灣在地食材，並運用法式料理技法與風味，重塑具有現代感風貌的餐飲新型態。（攝影／Emily Hsueh）

自幼生長於加勒比海岸擁有開朗熱情的性情，自16歲起決心投身於餐飲界。歷經巴黎米其林3星的Le Cinq和米其林2星的Le Laurent，因緣際會加入世界名廚Joël Robuchon的麾下。26歲時以行政主廚之姿執掌L'Atelier de Joël Robuchon倫敦分店，同年旋即摘下米其林1星成為倫敦米其林評鑑上最年輕的天才主廚，28歲時為再獲米其林2星榮耀；2年後指任轉調位於紐約四季酒店的侯布雄獲得米其林2星摘星不斷，累積與世界名廚Joël Robuchon 侯布雄超過16年的深厚合作關係。米其林二星主廚 Xavier Boyer 博雅維 工作經歷過三大洲五個國際城市，2016年禮聘受邀出任香港半島酒店旗下米其林一星法式餐廳Gaddi’s。在走遍世界摘下無數米其林後，愛上台灣成為高雄女婿決定落地生根，將過往米其林餐廳的極致餐飲體驗呈現給港都。（圖片提供／Papillon）

華麗尊榮的休憩體驗 陸續揭幕登場

酒店設施最受人關注的，莫過於位於24樓的無邊際泳池，不僅為「全球唯一高空懸挑透明無邊際泳池」，泳池獨特透明側邊，將讓戲水者如同在高空中漂浮般的在港都市景上；傍晚時分，可飽覽西子灣夕照美景，懸日在海洋上照映港灣，連成海天一線，景致絕美讓人移不開目光。

高雄承億酒店在24樓打造了「全球唯一高空懸挑透明無邊際泳池」，泳池的透明無邊際，讓人彷彿有漂浮在港都市景高空的錯覺，傍晚時分還能將西子灣落日美景盡收眼底。（圖片提供／承億酒店）

入夜後，高雄氣溫變得涼爽宜人，在無邊際池畔邊戲水、欣賞港都夜景，和友人小酌幾杯，也是一大享受。（圖片提供／承億酒店）

除此之外，由台灣知名獨立書店品牌青鳥書店與文化媒體Verse共同經營的「7F承風青鳥」也是一大亮點；從頭到腳寵愛女人，囊括美容、美甲、按摩服務的頂級SPA品牌「澄SPA」也即將進駐22F；讓酒友們引頸期盼，作為港都最高位置的360度環景高空酒吧「27F BAR KAO」；以及攜手台中知名婚宴品牌「9~11F萊特薇庭」打造的三層樓宴會廳也深受外界關注，這些尚未曝光的精彩空間，未來也將陸續登場，提供最華麗尊榮的休憩體驗。

25F 酒店大廳迎賓櫃台後方的波浪竹海牆面、船舶上的零件，處處皆扣合港都文化。（圖片提供／承億酒店）

靜坐在承億酒店位於25F 閱讀廣場階梯上，85大樓就在眼前，還能眺望港灣景致、大武山，最遠甚至能瞧見小琉球呢。（攝影／Emily Hsueh）

電話：（07）333-3999

地址：高雄市前鎮區林森四路189號

網址：https://taiurbanresort.com.tw

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/206458