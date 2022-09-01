寶可夢彩繪班機最快秋季啟航！中華航空xThe Pokémon Company 「飛翔皮卡丘計畫」

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

你有多久沒有踏上飛機、出國走走了呢？隨著各國疫情逐漸緩和，許多國家也重新開啟了觀光大門，但仍然有許多人受到疫情的限制無法自由外出，更不用說重拾對旅遊的熱情了。

有鑒於此，The Pokémon Company為了重拾大家對旅遊的熱情，推出了「飛翔皮卡丘計畫」社會公益活動，一起來看看這是什麼樣的計畫吧！

照片轉自飛翔皮卡丘計畫官網 https://flying-pikachu.com/tc/

寶可夢自1996年推出至今受到全球許多粉絲的喜愛，其公司The Pokémon Company為了回饋社會、思考在疫情中能夠為社會帶來什麼樣的貢獻時，有了「飛翔皮卡丘計畫」的想法。

這項計畫自2020年6月在日本推出，幫助日本旅遊業對抗嚴峻的疫情，特別與Skymark航空公司合作推出「皮卡丘彩繪機BC」與「皮卡丘彩繪機BC2」，所有塗裝、授權花費皆由The Pokémon Company負責，鼓勵大家可以重新踏上旅途、探索世界。

「飛翔皮卡丘計畫」與日本宮古島的合作影片

而海外的第一站The Pokémon Company選擇落腳在台灣！

將和中華航空公司合作，無償授權並負責彩繪的所有費用，推出「皮卡丘彩繪機 CI」班機，旅客們可以和11隻可愛的寶可夢精靈們一同航向天際，享受飛行空中的樂趣。不僅如此，機內也將推出限定的聯名合作商品，身為寶可夢迷的你絕對不能錯過！

同場加映

8月1日台灣「飛翔皮卡丘計畫」記者會中宣布，將在今年10月21日～23日在台北舉辦「Pikachu Weekend in Taipei」，由「飛翔皮卡丘計畫」與手遊「Pokemon GO」合作，穿著綠色T恤樹果的皮卡丘將現身在台北街頭，且時間長達一年，可以讓玩家們到台北盡情抓寶。

另外也預定在10月21、22、23日於台北大安森林公園舉辦「Pokemon GO Safari Zone Taipei」，將推出只能在大安森林公園捉到的寶可夢精靈，究竟會是誰登場呢？歡迎各位玩家們踴躍參加享受更多精彩的活動囉！

了解更多：https://flying-pikachu.com/tc/

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