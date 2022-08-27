快訊

Omicron令人頭痛 陳建仁1理由稱：也是「祝福的病毒」

露火辣身材被網友罵成鬼剃頭？ 啦啦隊女神現身不敢再秀性感

宜得利家居進駐信義微風松高！ 「黑貓樂園快閃活動」抽台北老爺住宿券 還有抓娃娃機、扭蛋機等你體驗

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／宜得利家居臉書
圖／宜得利家居臉書

8/27進駐微風松高地下1樓、終於插旗信義區的「宜得利家居」，開幕期間購買商品還能抽老爺飯店住宿券，連續兩個週末還要送出限量滿額禮，更把「黑貓樂園」搬到現場與大家同樂，超適合想要趁機改變居家布置風格的你，還有貓奴們去現場走走逛逛唷！

圖／宜得利家居臉書
圖／宜得利家居臉書

新開幕的微風松高店裡，展售了多款話題單品，有毛爸媽們注目的「N-Shield 高耐磨L型沙發」、炎熱天氣裡必備的「ATEX SOYO清涼睡墊」、回到家放鬆的好夥伴「電動可躺式沙發」、攜帶方便的「口袋型筋膜按摩槍」、還有陪你睡個好覺的「晚安熊睡眠抱枕 」，歡迎大家到現場體驗、把它們帶回家！

圖／宜得利家居臉書
圖／宜得利家居臉書

8/26～9/04開幕期間，App會員限定消費滿500享3重好禮，不只可抽台北老爺酒店住宿券，還把「黑貓樂園」搬到微風松高，有黑貓抓娃娃機、扭蛋機、黑貓展間及巨型貓跳台等，準備讓貓奴們萌得不要不要的，8/27、8/28、9/03、9/04週末還送限量的滿額禮黑貓擴香精油，超多好康好玩的，可別錯過了！

圖／宜得利家居臉書
圖／宜得利家居臉書

宜得利家居【台北微風松高店】

台北市信義區松高路16號B1（微風松高Breeze）

營業時間：週日～周三11：00～21：30

　　　　　週四～周六11：00～22：00

App會員限定，消費滿500享3重好禮

活動期間：8/26～9/04

1、抽台北老爺大酒店 雙人住宿券

2、滿500送50點、滿1000送100點，以此類推；1點可折抵1元

3、周末限定：8/27、8/28、9/03、9/04送擴香精油(限量滿額禮)

【黑貓樂園】黑貓抓娃娃機、扭蛋機、黑貓展間、巨型貓跳台

8/26～8/28微風松高 H&M 前廣場

9/02～9/04微風松高 正門前廣場

※詳細時間依現場為主；可能因雨導致活動延後。

延伸閱讀：

滿足咀嚼控們嚼嚼！ 清心「鮮奶茶&奶綠茶」、萬波「古早酸梅冰」可加入Q爹爹的茶凍、粉條或珍珠、愛玉

33條「全球最酷街道」！ 台北「永康街」首次入榜 外媒曝入選特色原因

老爺酒店 App

相關新聞

宜得利家居進駐信義微風松高！ 「黑貓樂園快閃活動」抽台北老爺住宿券 還有抓娃娃機、扭蛋機等你體驗

8/27進駐微風松高地下1樓、終於插旗信義區的「宜得利家居」，開幕期間購買商品還能抽老爺飯店住宿券，連續兩個週末還要送出限量滿額禮，更把「黑貓樂園」搬到現場與大家同樂，超適合想要趁機改變居家布置風格的你，還有貓奴們去現場走走逛逛唷！

打造chill氛圍！ 3間「夜晚星巴克」門市推薦 享受咖啡啤酒與調酒的微醺時光

持續高溫的天氣，許多民眾也趁著夜晚較為涼爽的時間出門走走，推薦3間可於晚上到訪的星巴克門市，可品嘗咖啡啤酒與調酒；而星巴克也推出即日起至11月1日止的優惠活動，提供別具情調的夜晚體驗。 1.台北時代

別說「再見」！ 今晚23時「鬼門關」注意「10大禁忌」 其中2項小物必收好

農曆七月俗稱的「鬼月」即將過去，8月26日23時是習俗中「鬼門關」的日子，除了中元普渡外，有些人也會在這天拜拜、準備供品，以尊重之心送走「好兄弟」。對此，「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」臉書粉專的小孟老

義大利麵、披薩無限吃！BEPPIN「30種餐點吃到飽699」

2018年由東京來台的「石壁家義大利麵」（SPIGA PASTA），將於今年9月起併入同集團的BEPPIN PASTA，...

巨萌Tsum Tsum現身台南！ 8隻米奇好朋友疊疊樂飄浮「安平碼頭」，陪伴大家賞月過中秋

太萌啦！台南市政府與迪士尼合作「米奇與好朋友Chill遊台南」，9/9～10/30將看見由米奇領軍的巨萌Tsum Tsum夥伴們，悠閒漂浮在安平遊憩碼頭水域邊，陪大家賞秋月，連假還沒想到去哪裡玩的你，趕快排好行程，來去台南一趟吧～

TTE旅展／「買餐送房」0元入住 捷絲旅主打史上最優惠

2022 TTE台北國際觀光博覽會即日起至下周一在世貿一館開展，晶華國際酒店集團旗下風格旅店Just Sleep捷絲旅台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。