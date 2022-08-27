宜得利家居進駐信義微風松高！ 「黑貓樂園快閃活動」抽台北老爺住宿券 還有抓娃娃機、扭蛋機等你體驗
8/27進駐微風松高地下1樓、終於插旗信義區的「宜得利家居」，開幕期間購買商品還能抽老爺飯店住宿券，連續兩個週末還要送出限量滿額禮，更把「黑貓樂園」搬到現場與大家同樂，超適合想要趁機改變居家布置風格的你，還有貓奴們去現場走走逛逛唷！
新開幕的微風松高店裡，展售了多款話題單品，有毛爸媽們注目的「N-Shield 高耐磨L型沙發」、炎熱天氣裡必備的「ATEX SOYO清涼睡墊」、回到家放鬆的好夥伴「電動可躺式沙發」、攜帶方便的「口袋型筋膜按摩槍」、還有陪你睡個好覺的「晚安熊睡眠抱枕 」，歡迎大家到現場體驗、把它們帶回家！
8/26～9/04開幕期間，App會員限定消費滿500享3重好禮，不只可抽台北老爺酒店住宿券，還把「黑貓樂園」搬到微風松高，有黑貓抓娃娃機、扭蛋機、黑貓展間及巨型貓跳台等，準備讓貓奴們萌得不要不要的，8/27、8/28、9/03、9/04週末還送限量的滿額禮黑貓擴香精油，超多好康好玩的，可別錯過了！
宜得利家居【台北微風松高店】
台北市信義區松高路16號B1（微風松高Breeze）
營業時間：週日～周三11：00～21：30
週四～周六11：00～22：00
App會員限定，消費滿500享3重好禮
活動期間：8/26～9/04
1、抽台北老爺大酒店 雙人住宿券
2、滿500送50點、滿1000送100點，以此類推；1點可折抵1元
3、周末限定：8/27、8/28、9/03、9/04送擴香精油(限量滿額禮)
【黑貓樂園】黑貓抓娃娃機、扭蛋機、黑貓展間、巨型貓跳台
8/26～8/28微風松高 H&M 前廣場
9/02～9/04微風松高 正門前廣場
※詳細時間依現場為主；可能因雨導致活動延後。
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