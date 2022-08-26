2022屏東FUN暑假夏日狂歡祭 全台首次600秒「海上高空360度風火輪煙火秀」即將亮相

今年暑假，屏東縣政府推出「屏東FUN暑假夏日狂歡祭」，規劃陸上、海上遊樂園，期間還有週末限定劇團表演、歌手演唱會及踩街等精彩內容，吸引各地遊客前來屏東進行夏日小旅行。 ▲屏東FUN暑假夏日狂歡祭；圖片提供／傳播暨國際事務處即日起至9月4日在東港大鵬灣國際休閒特區登場，是南臺灣第一個兼具遊樂園、水樂園、大型體適能、演唱會、劇團、踩街、煙火秀及市集的大型活動，活動期間自每天下午16時至晚間22時，從白天玩到晚上，完全不用門票免費入場。

更不用說即將展開全台首次海上高空360度風火輪煙火秀，長達10分鐘的星空煙火秀，將呈現屏東大武山、熱情的驕陽、大鵬展翅；海上風火輪煙火秀可以說是施工最難、最複雜、最耗工的煙火秀，運輸船必須先載運250頓高空吊車及風火輪煙火設備，至指定地標後，吊車於海上升展至指定高度施放，搭配港灣邊70米範圍的煙火齊放，氣勢磅礡，絕對不要錯過！

▲屏東FUN暑假夏日狂歡祭；圖片提供／活動官網夏日狂歡祭活動設施相當豐富，其中特別規劃冒險有趣的體適能設施，有10米高的垂降冒險，小朋友們穿頭盔戴護具，從岩壁往下垂降，完成特別的挑戰任務，刺激又好玩；首次現身屏東的「力爭上游漫步趣」，是一座8米高的巨型繩網攀爬體適能設施，利用鋼索、鐵框及繩索打造，巨大的高度讓小朋友在攀爬的過程中手腳並用往上爬鍛鍊體力；以及訓練手眼協調的獨木橋遊記、彈跳高手和彈力碰碰球，絕對讓小朋友們釋放體力，痛快的玩一場。

除了體適能設施外，還有大小朋友都喜歡的遊樂園，有充滿夢幻童趣的旋轉咖啡杯，若想從高處俯瞰大鵬灣美景，更不能錯過彩虹摩天輪，夕陽西下時，美景絕對浪漫破表；還有遊樂園裡一定要有的旋轉木馬，繽紛色彩的可愛小木馬，非常適合親子同樂。

▲屏東FUN暑假夏日狂歡祭；圖片提供／傳播暨國際事務處夏天當然不能錯過戲水，夏日狂歡祭也有涼爽消暑水樂園，長55米的充氣式A樂粉滑水，讓孩子體驗極限高速快感，刺激又好玩，下方還有涼爽的水池，泡在水裡最消暑了；小小朋友最愛的歡樂搖搖船，享受划船的樂趣，不亦樂乎。

由於人潮超乎意料，流動廁所及公廁使用量激增，交通流量也一度造成壅塞，每日活動結束後縣府團隊滾動檢討改善狀況，並請志工協助每天撿垃圾維護環境清潔。縣府傳播暨國際事務處表示，如果有不週延之處，民眾可向現場服務台人員反應，縣府會盡快調整改進。

雖然已進入後疫情時代，縣府仍不敢輕忽，為維護遊客健康，縣府環保局及東港鎮公所清潔隊連日來動員，在活動期間每天開園前上午，針對公共區域、人潮聚集熱點等場域，加強消毒作業，每座遊憩設施定時消毒，並於活動場域舉牌宣導，除了水域設施遊玩之外，請民眾戴好口罩及禁止邊走邊吃，園區內設有共食區可供使用。

▲屏東FUN暑假夏日狂歡祭；圖片提供／傳播暨國際事務處此外，夏季也是登革熱病媒蚊孳生的好發時機，大鵬灣園區鄰近水域且範圍廣樹木多，縣府也對園區公廁的周邊、樹叢、水溝及內部環境全面進行消毒。

傳播處強調，除了防疫消毒大隊積極的清消作業外，最重要的還是需要請民眾配合，注意配戴口罩、勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，大家才能玩的開心、生活如常。

▲屏東FUN暑假夏日狂歡祭；圖片提供／活動官網

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