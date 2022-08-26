打造chill氛圍！ 3間「夜晚星巴克」門市推薦 享受咖啡啤酒與調酒的微醺時光

持續高溫的天氣，許多民眾也趁著夜晚較為涼爽的時間出門走走，推薦3間可於晚上到訪的星巴克門市，可品嘗咖啡啤酒與調酒；而星巴克也推出即日起至11月1日止的優惠活動，提供別具情調的夜晚體驗。

1.台北時代門市

台北時代門市導入啤酒與精緻紅白酒及氣泡酒飲，邀請顧客在夜晚享受信義區繁華的微醺時光。圖片／星巴克提供

位在大台北最具指標性的時髦都會區信義區及繁榮的百貨商圈內，戶外座位打造出熱帶島嶼般的異國氛圍，最適宜逛完百貨後入座休息。

台北時代門市更導入的精緻紅白酒及氣泡酒飲，其中包括「粉紅年代氣泡調酒」，使用帶有濃郁蘋果、葡萄柚水果甜香的畢旗利氣泡酒，妝點著帶有花果茶甜香的芙蓉花神艾爾啤酒，酸甜微醺的風味層次，粉紅色漸層的外觀，甜美宜人；另也有「芙蓉花神特調啤酒」，同樣以芙蓉花神艾爾啤酒為底，再加入芒果與百香果果汁調製成的冰沙，水果的清新果香結合啤酒的新體驗，邀請顧客在夜晚享受信義區繁華的微醺時光。

2.新竹關埔門市

新竹關埔門市。圖片／星巴克提供

位於新竹市光復路以北，距離新竹科學園區僅一橋之隔，門市設計意象概念以輪船為構想並取S字型為設計外觀，門市內一樓沙發區，則有與在地文創結合，運用鐵件及玻璃管組成的波浪意象，又如同女神魚尾交纏髮絲的玻璃藝品，夜晚時與鄰近大樓燈景相互掩映，帶來寧謐雅致的氛圍。此間門市亦為桃竹苗區唯一一間導入精緻紅白酒及氣泡酒飲專案門市，提供竹科人下班放鬆小酌的好去處。

3.高雄夢時代門市

高雄夢時代門市。圖片／星巴克提供

是南部推薦的夜晚好去處門市，以海洋意象啟動咖啡旅程，靈感來自於星巴克發源地-港口城市「西雅圖」，同時呼應坐落於港都，將門市打造主吧檯地板打造有如海水漣漪的波紋狀層層擴散，而夜晚時分，門市戶外的燈光映照更別具浪漫氣息，此間門市亦為嘉義以南地區唯一一間導入精緻紅白酒及氣泡酒飲專案門市，趁著夜風，提供顧客在此享受愜意微醺的美好時光。

圖片／星巴克提供

／相關資訊／

STARBUCKS EXPERIENCE活動：即日起至11月1日止，於指定門市購買以下兩種口味罐裝或杯裝啤酒，可享買一送一優惠。(「芙蓉花神艾爾啤酒」或「肯亞蜜柚果香艾爾啤酒」口味任選，不限制同一口味，啤酒調酒系列飲品不適用。)活動細則詳門市公告。啤酒販售指定門市歡迎電洽門市詢問。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Editor／Sasa

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