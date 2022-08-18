9月這4天登場「2022漁人碼頭煙火秀」！ 雄獅獨家「包場」河岸第一排 人氣飯店保證有房

不用人擠人就可以輕鬆欣賞璀璨煙火？！雄獅旅遊獨家與淡水福容飯店合作，於煙火施放期間在「河岸露台」舉辦雞尾酒晚會，讓您用更輕鬆的方式好好欣賞淡水漁人碼頭煙火秀。

▲在淡水河景第一排一邊品嚐美食、美酒，一邊輕鬆欣賞璀璨煙火；圖片提供／淡水福容大飯店提供淡水漁人碼頭煙火觀賞攻略 雄獅獨家「包場」河岸第一排一年一度的淡水漁人碼頭煙火秀將於中秋節連假起，連續3個週末登場，雄獅旅遊獨家與淡水福容飯店合作，於煙火施放期間舉辦雞尾酒晚會，在淡水河景第一排一邊品嚐美食、美酒，一邊輕鬆欣賞璀璨煙火，每場雞尾酒晚會限量50名，每人售價1,314元，即日起於雄獅旅遊官網開賣。

每年皆吸引逾萬人次觀賞的淡水漁人碼頭煙火秀，今年將於9月9日、11日、18日、25日，每晚8時登場，煙火施放時間加碼至最長9分9秒，還有水舞秀一同展演，提供震撼的視覺體驗。若不想到現場人擠人，雄獅旅遊獨家包場安排淡水福容飯店「河岸露台」煙火席，享受絕佳視野欣賞煙火美景，除了票券之外，另可搭配高鐵自由行及住房方案，最低價每人8,099元起，自由行下單輸入折扣碼「COOLFIT500」，還可再享500元優惠。

▲可搭配高鐵自由行及住房方案，最低價每人8,099元起，自由行下單輸入折扣碼「COOLFIT500」，還可再享500元優惠；圖片提供／淡水福容大飯店提供同時，雄獅旅遊針對中秋節連假推出「保證有票」、「保證有房」，花蓮理想大地一泊二食自由行，含往返花蓮的火車票，以及飯店早餐、晚餐，每人最低價5,784元起，再贈送價值350元的理想大地體驗活動5選1；捷絲旅宜蘭礁溪館含早餐每晚3,288元起，加贈全家Let's Café咖啡券乙張；台中天閣酒店一泊二食4,050元起，方案包含中部火鍋名店「昭日堂鍋煮」雙人餐券；嘉義耐斯王子大飯店含早餐每晚2,970元起，下殺45折；若想前往離島度假，還有澎湖元泰大飯店含早餐每晚2,911元起。 ▲不想到現場人擠人，雄獅旅遊獨家包場安排淡水福容飯店「河岸露台」煙火席，享受絕佳視野欣賞煙火美景；圖片提供／淡水福容大飯店提供

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