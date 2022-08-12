快訊

直播／今本土+21,761、境外+228、死亡+31 疫情平緩無明顯下降

林智堅退選幕後 昨專訪留伏筆、一早密會後拍板

苗栗以南10縣市大雨特報 注意雷擊、強陣風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跟團也不要落單！ 柬埔寨吳哥窟旅遊真這麼危險？ 過來人曝「恐怖經歷」

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
世界文化遺產吳哥窟。圖／ingimage
世界文化遺產吳哥窟。圖／ingimage

近年來柬埔寨、緬甸等東南亞國家屢傳台灣人遭誘騙打工事件越來越多，對此，有網友在《PTT》發文不禁好奇，「誰還敢去吳哥窟旅遊？」貼文一曝光，不少曾經去旅遊過的人曝恐怖經驗分享：「就算跟團也不要落單！」

YouTuber「好棒Bump」22日上傳一部到柬埔寨救人的影片，過程非常危險，所幸成功從柬埔寨救出受騙台人的事件後，開始喚起台灣人對於柬埔寨等東南亞國家相關詐騙消息的重視。而一名網友有感而發在《PTT》WomanTalK板發文表示，在看過許多新聞和網紅介紹柬埔寨，包括下飛機就被控制帶走、走在路上都有可能被擄走，就連警方也都是消極處理等等，讓原本想趁疫情趨緩去旅遊的他，也瞬間打消念頭，直呼「誰還敢去吳哥窟旅遊？」結果釣出不少曾經去旅遊過的人分享可怕經歷。

貼文一曝光，曾去過柬埔寨吳哥窟旅遊的網友分享自身經驗：「柬埔寨一直都很危險，過海關給小費是常態，就算是跟團也別落單」、「2017去過吳哥窟，機場內部都是荷槍實彈的警衛，不誇張」、「2017跟團去過吳哥窟，觀光區各國遊客很多，領隊都會提醒手機拍完照就快收起來，以免被飛車搶劫」、「我有個朋友之前去柬埔寨旅遊，被槍指著搶劫，整個背包護照手錶都掰掰，不過後來有活著回來台灣」、「去吳哥窟要請私兵荷槍當保鑣啊！我認真的去旅遊社問就知道了，而且都是團進團出的，台灣人在落後國家就是肥羊一頭」。

柬埔寨的吳哥窟是東南亞旅遊盛地。（法新社）
柬埔寨的吳哥窟是東南亞旅遊盛地。（法新社）

也有人分享不同看法，「可惜了吳哥窟那些古蹟，以前曾有一段榮景的」、「2019年去自助覺得很正常啊！歐美人超多」、「觀光地區沒那麼誇張齁！2017去柬埔寨3-5天根本沒事，還一堆白人觀光客。」、「還好已經去過了…五年前去自助不覺得治安差，但海關真的會一直跟你要小費才放人，我裝聽不懂就是了」、「去過吳哥窟自由行，除了偶爾要跟嘟嘟車司機談價錢比較累之外，吳哥窟是很值得去的地方。」

根據全球反詐騙組織7日於臉書發文表示，當前甚囂塵上的柬埔寨人口販運其實仍源自舊有詐騙的重新包裝，「它的因是在於難抓，而且在某些國家罪責很低，甚至豢養放任，所以昨天搞博弈，今天搞詐騙，現在又有直接綁票勒贖的趨勢，抓不勝抓，防不勝防」，因此該組織極力呼籲，現階段只要記住一個原則：「不管什麼工作機會，只要在緬甸、泰國、柬埔寨、寮國、杜拜就絕對不要去」。

延伸閱讀：

等了兩年回歸！「台中熱氣球嘉年華」石岡登場 隱藏版熱氣球等你打卡拍美照～

搶拍3公尺巨型SNOOPY！台北「2022史努比路跑」路線、物資與獎牌一次看，再抽保冰收納椅

柬埔寨 桃園機場 觀光 東南亞

相關新聞

跟團也不要落單！ 柬埔寨吳哥窟旅遊真這麼危險？ 過來人曝「恐怖經歷」

近年來柬埔寨、緬甸等東南亞國家屢傳台灣人遭誘騙打工事件越來越多，對此，有網友在《PTT》發文不禁好奇，「誰還敢去吳哥窟旅遊？」貼文一曝光，不少曾經去旅遊過的人曝恐怖經驗分享：「就算跟團也不要落單！」

高雄SKM Park開幕買氣超燙 BURBERRY中午業績飆破百萬

新光三越將購物中心轉型為Outlet的第一個代表作「SKM Park Outlets」今年1月25日試營運後今日正式開幕...

搶拍3公尺巨型SNOOPY！台北「2022史努比路跑」路線、物資與獎牌一次看，再抽保冰收納椅

2022年最強路跑聯名「史努比x家扶基金會 關愛聯名路跑SNOOPY RUN台北場」即日起開放報名囉，可以健康路跑做公益外，還可以搶拍三米高的巨型SNOOPY公仔，不僅如此，完賽還可獲得精緻設計的史努比獎牌，每位報名者還能捐款100元給家扶基金會，快揪團一起做公益囉！

誠品社區店連展3店 「林口文化店」8月11日試營運

7月接連於板橋、土城展店後，誠品社區店又一全新據點「誠品生活時光林口文化店」明天8月11日試營運，一個半月連開3家新店點...

七月半來追可愛鬼！15米巨大外星怪獸「草地狀元」降落台中草悟道

農曆七月「鬼門開」，在台中草悟道深耕許久的勤美集團，今年串連特色店家推出「草悟系．七月半」大型街區活動，邀請藝術家「阿咧...

曖昧助攻、感情加溫！ 2022「情侶約會景點」TOP6精選推薦 找回甜蜜感動的初心

在曖昧階段總是差最後那一小步？總覺得沒有實際的突破關係的契機？今年八月綠色情人節就是好的時機啦！ReadyGo小編幫你盤點了曖昧階段、情侶都適合去的「感情增溫景點」，重要的是要鼓起勇氣約對象一起去這些地方，愛情女神才會眷顧你！所以快邀請他過綠色情人節，愛情的魔法才會悄悄施展唷～

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。