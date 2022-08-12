跟團也不要落單！ 柬埔寨吳哥窟旅遊真這麼危險？ 過來人曝「恐怖經歷」

近年來柬埔寨、緬甸等東南亞國家屢傳台灣人遭誘騙打工事件越來越多，對此，有網友在《PTT》發文不禁好奇，「誰還敢去吳哥窟旅遊？」貼文一曝光，不少曾經去旅遊過的人曝恐怖經驗分享：「就算跟團也不要落單！」

YouTuber「好棒Bump」22日上傳一部到柬埔寨救人的影片，過程非常危險，所幸成功從柬埔寨救出受騙台人的事件後，開始喚起台灣人對於柬埔寨等東南亞國家相關詐騙消息的重視。而一名網友有感而發在《PTT》WomanTalK板發文表示，在看過許多新聞和網紅介紹柬埔寨，包括下飛機就被控制帶走、走在路上都有可能被擄走，就連警方也都是消極處理等等，讓原本想趁疫情趨緩去旅遊的他，也瞬間打消念頭，直呼「誰還敢去吳哥窟旅遊？」結果釣出不少曾經去旅遊過的人分享可怕經歷。

貼文一曝光，曾去過柬埔寨吳哥窟旅遊的網友分享自身經驗：「柬埔寨一直都很危險，過海關給小費是常態，就算是跟團也別落單」、「2017去過吳哥窟，機場內部都是荷槍實彈的警衛，不誇張」、「2017跟團去過吳哥窟，觀光區各國遊客很多，領隊都會提醒手機拍完照就快收起來，以免被飛車搶劫」、「我有個朋友之前去柬埔寨旅遊，被槍指著搶劫，整個背包護照手錶都掰掰，不過後來有活著回來台灣」、「去吳哥窟要請私兵荷槍當保鑣啊！我認真的去旅遊社問就知道了，而且都是團進團出的，台灣人在落後國家就是肥羊一頭」。

柬埔寨的吳哥窟是東南亞旅遊盛地。（法新社）

也有人分享不同看法，「可惜了吳哥窟那些古蹟，以前曾有一段榮景的」、「2019年去自助覺得很正常啊！歐美人超多」、「觀光地區沒那麼誇張齁！2017去柬埔寨3-5天根本沒事，還一堆白人觀光客。」、「還好已經去過了…五年前去自助不覺得治安差，但海關真的會一直跟你要小費才放人，我裝聽不懂就是了」、「去過吳哥窟自由行，除了偶爾要跟嘟嘟車司機談價錢比較累之外，吳哥窟是很值得去的地方。」

根據全球反詐騙組織7日於臉書發文表示，當前甚囂塵上的柬埔寨人口販運其實仍源自舊有詐騙的重新包裝，「它的因是在於難抓，而且在某些國家罪責很低，甚至豢養放任，所以昨天搞博弈，今天搞詐騙，現在又有直接綁票勒贖的趨勢，抓不勝抓，防不勝防」，因此該組織極力呼籲，現階段只要記住一個原則：「不管什麼工作機會，只要在緬甸、泰國、柬埔寨、寮國、杜拜就絕對不要去」。

延伸閱讀：

．等了兩年回歸！「台中熱氣球嘉年華」石岡登場 隱藏版熱氣球等你打卡拍美照～

．搶拍3公尺巨型SNOOPY！台北「2022史努比路跑」路線、物資與獎牌一次看，再抽保冰收納椅