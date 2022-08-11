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最後倒數！ 「熱氣球光雕音樂會」8／15閉幕場 與300架無人機嗨翻臺東仲夏夜

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圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供
圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供

熱氣球光雕音樂會相隔3年，再度回到臺東縣立體育場。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供
熱氣球光雕音樂會相隔3年，再度回到臺東縣立體育場。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2022臺灣國際熱氣球嘉年華」光雕音樂會2022年強勢回歸，每場吸引逾萬人潮，其中話題性最高的市區場，於8/5在臺東縣立體育場盛大舉行，全台首創的「熱氣球x無人機」聯合展演，再度刷新今年光雕音樂會觀看人次，也呈現了一場浪漫精彩的夜間盛會。

臺東縣長饒慶鈴表示，熱氣球搭配無人機共演不僅是臺東的第一次，更是全國第一次，熱氣球光雕音樂會相隔3年再度回到臺東縣立體育場，也是今年暑假讓所有球迷熱烈期待的場次，更一同見證空域展演的新可能。

▲2022臺灣國際熱氣球嘉年華，於臺東縣立體育場盛大舉行「熱氣球x無人機」聯合展演。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供
▲2022臺灣國際熱氣球嘉年華，於臺東縣立體育場盛大舉行「熱氣球x無人機」聯合展演。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供

由「志航基地空軍娃娃」及「舞當叁Wazdope舞團」帶來暖場表演，接著由「零捌玖舞團」與「豐田國中」帶來活力四射的舞蹈，還有超人氣的Hello Kitty球、臺北熊讚球、福利熊球、臺東球、曙光球、彩虹球及南瓜球共7顆熱氣球，在現場民眾的歡呼聲中展開演出。

▲300架無人機群從熱氣球後方逐漸登場，在夜空排列出各種閃亮圖樣。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供
▲300架無人機群從熱氣球後方逐漸登場，在夜空排列出各種閃亮圖樣。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供

300架無人機群從熱氣球後方逐漸登場，在夜空排列出各種閃亮圖樣。先以「Hello Taitung」作為開始，接著陸續呈現出「Hello Kitty」、「金樽衝浪」、「最美星空」、「乘風而騎」、「知本暖湯」、「成功曙光」、「舊站百年」等代表臺東意象的圖案，並以臺東品牌「真、善、美」絢爛奪目收尾，現場觀眾滿滿感動，驚呼「台東真美！」同時壓軸由有臺東好聲音的聲林之王「郭芝吟（吱吱）」深情演唱，飽滿的嗓音讓全場觀眾陶醉，遠道而來的遊客更直呼此行「太值得」。

▲絢爛的熱氣球光雕音樂會，8/15將移師鹿野高台進行閉幕場展演。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供
▲絢爛的熱氣球光雕音樂會，8/15將移師鹿野高台進行閉幕場展演。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供

臺東縣府交通及觀光發展處指出，2022臺灣國際熱氣球嘉年華活動進入最後倒數，熱氣球光雕音樂會只有8/15鹿野高台的閉幕場次，特別呼籲請提早前往鹿野高台，活動結束後請耐心等候下山，當天進入鹿野高台會場的車輛到達一定數量時將會進行交通管制，閉幕當日也會啟動付費接駁機制，最終場邀請「動力火車」獻唱，歡迎遊客把握今年夏天最後機會，參與人生必去的「臺灣國際熱氣球年華」。

熱氣球光雕音樂會 8/15 (一) 19：00 鹿野高台（閉幕）

「2022臺灣國際熱氣球嘉年華」http://balloontaiwan.taitung.gov.tw/

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