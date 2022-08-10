曖昧助攻、感情加溫！ 2022「情侶約會景點」TOP6精選推薦 找回甜蜜感動的初心

在曖昧階段總是差最後那一小步？總覺得沒有實際的突破關係的契機？今年八月綠色情人節就是好的時機啦！ReadyGo小編幫你盤點了曖昧階段、情侶都適合去的「感情增溫景點」，重要的是要鼓起勇氣約對象一起去這些地方，愛情女神才會眷顧你！我們還特別為大家評比了各個活動的「加溫指數」，讓你們各自選擇適合你們目前狀況的行程啦～所以快邀請他過綠色情人節，愛情的魔法才會悄悄施展唷～

飛行傘、蹦極

極限活動創造的難忘回憶｜加溫指數：⭐

外澳飛行傘基地（圖/@IGzhengmeicat.cherry）

外澳飛行傘基地（圖/IG@eric.chin00）

蹦極和飛行傘這兩項刺激的活動近幾年幾乎變成全民活動，全球都跟著瘋狂！有別於地表上的熟悉，這些需要拉到高空上進行，挑戰人類的恐懼、膽量和人體極限。這些極限活動會受到大家的喜愛，甚至成為許多人心中的「人生清單」也是因為他們為非常刺激的活動體驗，而這是人生旅途上的記憶點，成為生命中難忘時刻。像是蹦極前的幾秒的恐懼，絕對是人生數一數二的緊張時刻，這時候曖昧對象或情人在重要時候的加油打氣也會成為心中的力量。高空中看著翠綠山林或山谷景致在周圍和腳下，鼓起勇氣一躍而下後，隨之而來的無重力感彷彿帶你到另個世界。飛行傘活動裡，晴空萬里的高空中欣賞的壯闊美麗景致，也會成為兩人心中可以回味的無與倫比畫面。在要實現這些重要里程碑的時，開口邀請重要的人一起寫下回憶吧！

沙灘越野車

高速行駛時的曖昧接觸｜加溫指數：⭐⭐

越野沙灘車（圖/@IGpeng_0621_tw）

越野車這項刺激好玩的活動在學生族群很熱門，在台灣的宜蘭、墾丁等地區都有適合越野車活動的安全環境。跟著一大群好友進行越野車團體競賽，可以體驗熱血沸騰和青春活力的感覺。活動進行中會兩人一組，要同心協力來贏得比賽，這時候一定要約曖昧對象一起！在騎越野車的時候會也有很多「互動增溫」的好時機，像是騎乘時兩人身體近距離的肢體接觸，女生將手輕輕環抱男生時的曖昧氛圍、飆車時腎上腺素被激發的興奮刺激感、還可以一起欣賞周邊林木或湖光風景，或是享受海邊涼風吹拂的爽快感覺！跟著曖昧對象一起享受越野車帶來的速度和快感，過程中的擁抱時的肢體接觸絕對是讓感情增溫的好時機呀！

廢墟景點、看鬼片

驚悚氛圍製造愛情幻覺｜加溫指數：⭐⭐

高雄安樂樓（圖/@IGarwen_cc）

一起看鬼片、一起去驚悚廢墟景點已經是老派但不能失傳的戀愛加溫器！不僅會有緊張時刻抓住對方的手，或是依偎在對方身旁的那種心跳時刻。更重要的是，在一起經歷這些恐怖場景時，身體會產生戀愛和親密感是有科學根據的喔！在緊張恐懼下身體分泌的化學物質和戀愛時刻是相同的，會讓人產生一種戀愛錯覺。除此之外，一起看完一部鬼片的過程也讓你們有了「共同情感體驗」，一起經歷的過程讓你們有了相近的情緒體驗，共感的感覺也可以拉近彼此距離喔。不妨邀約曖昧對象一起看場近日最夯的鬼片吧！像是電影「咒」、「民雄鬼屋實境特展」還有台灣經典「廢墟景點」都是很好加溫的行程唷！在和曖昧對象一起體驗完驚悚場景後，感情會直接大大增溫唷！

泛舟、獨木舟

共患難求生存的齊心感｜加溫指數：⭐⭐

秀姑巒溪泛舟（圖/@IGcherish317）

泛舟是台灣每年四月～八月的熱門水上活動。在穿梭於山林中的綿長溪流上搭著充氣艇，隨著湍急的流水順流而下，可以體驗全身感官的刺激與衝擊，還有大自然最原始的生命力。泛舟的過程，一行人除了與滾滾溪流抗衡，還會與不同隊伍一起競賽，心裡也會隨著上下波動的流水而亢奮起來。一起待在茫茫大河中探險求生存，那種齊心協力、互相扶持的感覺可以迅速拉近彼此距離！所以呢，跟著曖昧對象一起體驗泛舟應該會是個難忘的體驗！兩人在水上獨處的幾個小時內，激發你們互助合作共同努力的心，除此之外沿途還有許多壯麗山水海景可以欣賞。

貓空纜車 夜景

兩人獨處時的浪漫｜加溫指數：⭐⭐⭐

貓空纜車（圖/@IGlinzhang0307）

纜車（圖/@IGblossom_05.04）

安靜的兩人時光可以讓彼此的心更靠近，曖昧中的戀人最期待的應該就是能獨處的時刻吧！北部的朋友應該對貓空纜車都不陌生，可以搭乘透明玻璃車廂，隨著緩緩上升的車廂環顧木柵動物園周邊的山景。在距離地面這麼高的時刻，一邊遠跳邊山景，一邊感受恐懼伴隨著曖昧的空氣氛圍，兩人之間的感覺也會起化學變化。此時有懸掛高空的微晃感，全身神經的緊張和心跳的感覺也更加放大，也是所謂的「吊橋效應」，愛意也會部自覺萌生唷！除此之外，這時有足足30分鐘的時間可以促膝長談，在最放鬆安靜的時刻可以很自然的吐露內心感受，是心靈交流的好時機。

貓空的山頂上有老街和許多可以喝茶看風景的咖啡店，搭纜車到山頂後可以在山上找一家愜意的茶店坐下來品茗，享受兩人遠離塵囂的悠閒約會時光。

雪敲ice Climber（圖/@IGjo.jo_food）

除此之外，也有一些賞花景點可以去走走散心，像是附近的「樟樹步道」裡面還有鮮黃色的魯冰花可以拍，盛開的花像是鋪好的黃色地毯，拍照起來非常可愛唷～

貓空 樟樹步道（圖/@IGa9281146）

晚上的時候搭乘貓空纜車也別有一番風味，可以欣賞木柵山上夜景風光。夜幕低垂時候的氛圍又更寧靜了，兩人在木柵山上享用晚餐和夏日晚風是個浪漫的選擇，推薦給想要更浪漫行程的的朋友！

木柵明德宮望遠亭貓空夜景（圖/IG@chen_ka_yu）

遊樂園

展現內在童心的真實時刻｜加溫指數：⭐⭐⭐⭐

遊樂園（圖/@IGnnnnnnting__）

六福村（圖/@IG0422_chi）

遊樂園也是老掉牙但曖昧時期必去的景點之一！遊樂園裡面的設施刺激的、童趣的應有盡有。想要刺激的可以一起搭雲霄飛車、自由落體，體驗高速俯衝時的刺激感；或是體驗水上遊樂設施急流泛舟，享受在湍急流水裡被水一起淋濕的爽快感覺。如果不敢搭刺激的設施，也可以選擇一起搭比較平靜的「摩天輪」，享受不被打擾的兩人時光。想更可愛一點的，也可以考慮和曖昧對象一起搭旋轉木馬唷！在遊樂園的世界裡，我們可以輕易的卸下心防，展現最真實內在，保有童心的自己。所以想和曖昧對象增溫的，去遊樂園吧！讓旋轉木馬帶我們回到最純真的童年時光。

結語

無論是選擇去刺激的景點或是安靜的小地方，ReadyGo小編希望這次的「愛情大補帖」可以給你們實質上的幫助～祝大家和另一半感情持續增溫唷！

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