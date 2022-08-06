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夏季魔幻派對！ 2022「北投女巫魔法節」7大夢幻裝置藝術，美食、玩樂、購物一次滿足

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／引用自台北市商業處-我是商Ya人
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想到北投只有溫泉的印象嗎？ 為了讓大家四季都能到北投悠閒漫步，台北市政府首度舉行「2022北投女巫魔法節」夜間光雕秀，即日起至9/4止，每當夜幕降臨燦爛燈海點亮整座北投，於北投公園、七星公園、七虎公園、新北投捷運站周邊推出一系列主題活動，快來當網美衝去北投IG打卡美拍吧。

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「北投」原為凱達格蘭族部落居住，在平埔族語中「北投Kipatauw」代表著女巫的意思，此次「2022北投女巫魔法節」結合北投在地文化，串聯北投溫泉商圈的各大公園打造最魔幻的夏季派對。首推北投公園「女巫夜傳說」鐳射光雕主燈與七大女巫主題打卡燈飾造景，有圓拱造型的「幻境光廊」、整片樹林打上七彩燈光的「奇幻森林」、掛滿天的光球「霓光閃爍」還有忘憂魔法湯、飛躍魔法書、黑貓使魔、夜光夢遊等布置，尋找AR女巫與其合影還可獲得抽獎機會。

圖／引用自台北市商業處-我是商Ya人
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除了絢麗光雕之外，於七星公園「魔法舞台」可欣賞北投在地人文團體表演，以及歌手方季惟、舞思愛、電音DJ等帶來LIVE秀；而七虎公園的「女巫魔法村」每週則是推出不同主題派對。在暑假期間帶著小朋友放電、觀賞街頭藝人精彩表演、前往地熱谷參與專業導覽活動，現場也有人氣美食市集，更與超過百間的在地特約商家聯手，打造最舒適的北投商圈購物體驗。

圖／引用自台北市商業處-我是商Ya人
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活動期間可至新北投捷運站現場體驗VR秘境解密，或透過線上方式體驗，週邊各場館更配合，於活動時間周六、周日延長營業時間至晚間8點，如新北投車站、凱達格蘭文化館、臺北市立圖書館北投分館、北投溫泉博物館及北投梅庭等文化館舍及地熱谷，邀請民眾看見北投不一樣的美，更多活動資訊可上https://www.facebook.com/tcooc/。

圖／引用自台北市商業處-我是商Ya人
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2022北投女巫魔法節

活動時間：2022/8/4-2022/9/4

活動地點：於北投公園、七星公園、七虎公園、新北投捷運站周邊。

女巫鐳射光雕秀

展演時間：19:00-21:30 (每30分鐘一場)

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北投 公園 光雕秀 派對 市集

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