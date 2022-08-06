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預估7月入境日本國際旅客 台灣以商務為主、韓國人數最多

欣傳媒／ 欣傳媒

日本向來是台灣旅客最愛的國外旅遊目的地，日本政府自6月10日起有條件開放觀光客入境，限定團客進出，根據日本出入國管理局統計數據，6月外國旅客入境人次為14萬9010，但僅有252人屬於觀光，多數都是過去受到疫情影響無法入境的技能實習生與留學生，日本國土交通省觀光廳表示，由於辦理簽證需要時間，因此6月以觀光目的入境日本者較少，預估7月之後以觀光目的申請入境人數大幅增加，從7/29至9月底，國外訪日旅客人數將可達12300人。

目前台灣以觀光為目的入境日本旅客少，主要以商務旅遊為主；圖片／ Tokyo Convention & Visitors Bureau提供

日本國土交通省觀光廳預期從7/29至9月底，國外訪日旅客人數達12300人。在目前到訪日本的外國旅客中，來自哪些國家的旅客最多？日本國土交通省觀光廳數據顯示，截至 7 月 28 日的申請，人數最多前 5 名國家，依序為韓國（5,244 人）、美國（1,344 人）、泰國（1,217 人）、法國（535 人）、馬來西亞（424 人）。

日本台灣交流協會表示，目前台灣以觀光為目的辦簽證者少，主要以商務旅遊為主，觀光簽證需由當地旅行社（LOCAL）來申請受付憑證（erfs)。今年觀光推廣重點是以台北國際旅展TTE和台中旅展的展出為主，並針對日後高端旅遊和重遊客等族群，提供高品質的觀光題材，以及舉辦針對教育旅行的說明會和邀訪，還有SNS旅遊情報的露出等。

撰　　文／方雯玲 Wenling Fang

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觀光 國旅 旅展

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