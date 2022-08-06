預估7月入境日本國際旅客 台灣以商務為主、韓國人數最多

有關注角落小夥伴的粉絲們，絕對不能忽視今年就要上映的「「角落小夥伴電影版：藍色月夜的魔法之子」」，而五星台北喜來登大飯店也趁勢聯名推出「角落小夥伴樂園」，除了整層樓打造全新夥伴樂園遊玩區以外，還推出限定住宿專案，即日起住宿，2人成行還直接贈送1位12歲以下孩童免費入住，還可以無限看熱門電影與卡通，翌日再吃Buffet之王十二廚早餐喔，爸媽快帶小朋友度假囉！

2022-08-05 17:54