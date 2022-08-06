鬼月限定！松菸「鬼假鬼怪」開展 70鬼怪的台灣傳說

松山文創園區「鬼假鬼怪」展正式登場；圖片提供／松山文創園區

緩步走進林投姐的眼簾，小心別踩到地上冒出的紅衣小女孩！俗稱農曆七月「鬼月」，松山文創園區即日起特別推出「鬼假鬼怪」展覽正式登場，帶領民眾認識臺灣鬼怪傳說！「鬼假鬼怪」從臺灣本土文化出發，將島嶼流傳來自山海空的鬼怪傳說，包括兩個太陽、鶯歌妖鳥、巨人卡卡、虎姑婆和日月潭人魚，再搭配一般人熟悉的林投姐、紅衣小女孩以及黃色小飛俠，以大型彩繪的立體鬼面具，及黑白剪紙故事詮釋鬼怪角色與傳說，透過整體空間黑白與彩色的氛圍，營造對比分明的陰陽兩界，讓民眾進入展場猶如進入群妖繽紛的鬼島。

「鬼假鬼怪」以大型彩繪的立體鬼面具，及黑白剪紙故事詮釋鬼怪角色與傳說；圖片提供／松山文創園區

松山文創園區與策展品牌「孩在」創辦人林心恬合作，邀請對臺灣妖怪很有研究的插畫家角斯角斯，以及紙雕藝術家魏少君共同創作，用紙的立體感來呈現臺灣鬼怪故事，營造童趣又魔幻的氛圍，在鬼門開的時節，一起走進虛幻又真實的妖異之境，重新理解臺灣鬼島的華麗與幽暗。

「鬼假鬼怪」展以細膩的紙雕手法呈現5個臺灣妖怪傳說故事；圖片提供／松山文創園區

大型立體鬼面具.黑白紙雕故事 呈現臺灣本土鬼怪傳說展場門口，特別以哭泣的林投姐角色製作大型布幕，象徵鬼門開的意象，展場共分為三區，並由經典電影裡的紅衣小女孩以及民間鬼故事黃色小飛俠指引方向。「鬼怪傳說」展區，以細膩的紙雕手法呈現5個臺灣妖怪傳說故事，像是鄭成功大戰鶯歌妖鳥、虎姑婆在森林裡引誘小孩等，每個故事利用三層的紙雕手法呈現，打造妖怪經典場景，再搭配現場幽暗的光線投影，引發共鳴。

每個鬼怪故事利用三層的紙雕手法呈現，再搭配現場幽暗的光線投影；圖片提供／松山文創園區

另一區「鬼怪角色」，則是打造5個比人臉還要大的大型3D鬼面具，將紙雕上的5個臺灣妖怪角色，以立體紙模方式製作呈現，試圖打破過去鬼怪陰森的形象，重新詮釋兩個太陽、鶯歌妖鳥、巨人卡卡、虎姑婆和日月潭人魚5個流傳臺灣本土的鬼怪角色，像是虎姑婆就以明亮的紅黃藍顏色為主，嘴裡含著被咬斷的手指，以繽紛的色彩以及充滿童趣魔幻的方式，拉近鬼怪與民眾的距離。

展覽以繽紛的色彩以及充滿童趣魔幻的方式，呈現臺灣鬼怪角色；圖片提供／松山文創園區

曾連續三年策展「13個房間創作藝術節」的「孩在」創辦人林心恬表示，這次很開心能與松山文創園區合作，以「紙」的方式呈現臺灣鬼怪故事角色，是一項創新且具挑戰性嘗試，特別選擇民眾較為熟悉的鬼怪角色，再利用展場光影對比變化，吸引民眾去探索每個妖怪角色和細節等，重新融入經典傳說當中。為了讓民眾能更深入了解臺灣鬼怪，此次也邀請參與創作的臺灣插畫家角斯角斯，在8/20(六)晚間6點至8點，將在展場舉辦講鬼故事活動，歡迎民眾來挑戰膽量！

62幅光復國小二年級小朋友創作作品懸掛在展場廊道上，展現天馬行空想像力！；圖片提供／松山文創園區

已經擁有85年歷史的松菸，歷經日據時期至今，長久以來也流傳一些靈異故事，像是展場音響莫名被開啟、巴洛克花園的雕像有人看到比平常多了兩座，還有網友分享菸廠頂樓曾被日軍用作防空炮陣地，不少軍人慘死於上等等，更增添這座85年古蹟的神秘面紗。適逢鬼月，松山文創園區特別推出「鬼假鬼怪」展，在古蹟空間裡，透過藝術認識臺灣鬼怪傳說，了解在地文化。

展覽以立體紙模方式製作呈現臺灣鬼怪角色，圖為虎姑婆；圖片提供／松山文創園區

來松菸玩一「夏」！每周末美食市集x免費演唱會x療癒手作 持續熱鬧登場今年夏天，來松山文創園區除了有多樣化的展覽活動外，即日起至9月11日每周五六日也推出不同以往的活動「2022夏日松一下-夏喂咦！? Summer Festival」，打造嶄新的臺北夜生活文化新體驗！包括在椰林大道的美食市集「出外人 x 夜間招待所」，8月推出免費喝啤酒活動，每周五晚上七點至八點憑名片或公司識別證，周六和周日下午三點至晚上八點，只要上傳追蹤IG，就能獲得免費啤酒一杯！每周末在巴洛克花園登場的免費演唱會「後花園派對」，8月最新卡司有青春搖滾神團「荷爾蒙少年Hormone Boys」、人氣Podcast「馬克信箱」來現場陪你尬聊，以及耶耶夜影院在星空下回味經典電影「回到未來」！其他還有療癒手作課程以及浪漫的光雕藝術裝置等，快來體驗白天夜晚不同的松菸之美。

即日起至9月11日每周五六日松菸推出夏日松一下活動，打造嶄新的臺北夜生活文化新體驗！圖為椰林大道的美食市集「出外人 x 夜間招待所」，8月推出免費喝啤酒活動；圖片提供／松山文創園區

每周末在巴洛克花園登場的免費演唱會「後花園派對」 每周都有不同卡司輪番登場；圖片提供／松山文創園區

► 鬼假鬼怪展覽時間｜2022/08/05-09/11 免費參觀展覽地點｜松山文創園區「藝異空間」展覽資訊｜

► 2022夏日松一下 -夏喂咦！? Summer Festival活動日期｜2022/06/24-09/11 每週五、六、日 12:00 -22:00活動地點&資訊｜

► 出外人x夜間招待所 風格主題活動（音樂x美食x電影x Disco）活動日期|即日起- 9/11，每週五、六、日（營業時間請參見臉書資訊）活動地點|巴洛克花園/椰林大道臉書資訊|

►雄獅旅遊「松菸迺迺計畫」夏日旅遊獨家限定套票售票連結|

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