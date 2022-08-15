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外遊出差不忘保護隱私！旅行期間使用VPN的4個好處

欣傳媒／ 欣傳媒

互聯網已與我們的生活密不可分，即使到外國旅遊或出差，無論接收電郵，還是上傳旅行照片到社交媒體，或查看當地天氣及推介餐廳，都離不開使用網路。即使在外地暢玩，謹記保護自己的網路和隱私安全，以下為大家講解在旅行期間使用VPN（虛擬專用網路）的幾個好處。

為什麼旅途中應使用VPN？

旅遊或出差途中，難免會連接到機場、飯店、火車站等公共Wi-Fi，然而這些網路大多並不安全，所以你應該使用VPN，如：等，避免讓黑客有機可乘。除此之外，使用VPN還可以在你的旅遊期間帶來其他好處。

保護你免受網路安全威脅

正如上述所言，連接不安全網路存在被黑客攻擊的風險，例如使用公共Wi-Fi訂房或購買機票，不法之徒有機會正監視你在網上的一舉一動，從而取得信用卡號碼等敏感資料。黑客亦會製作惡意Wi-Fi熱點吸引用戶連接，從而取得用戶數據，或在不安全網路植入惡意軟件，裝置一旦連接就會受到感染。當你使用VPN的話，則不用擔心被黑客攻擊。因為VPN為你的網路數據流量提供一條私人匿名通道，讓第三者無法監視你的流量活動。而且通過這條匿名通道的所有數據都經過加密保護，即使連接公共Wi-Fi，黑客亦難以從中讀取數據，讓你可以安心進行網上交易或登入社交媒體。

為你找到優惠機票住宿

使用VPN將IP位址換到英國再瀏覽相同比價網站，發現選擇同一日入住相同酒店，訂房網站的比較結果更多、更容易找到優惠價格，最低價是£81/晚（約合2,980新台幣/晚）。

然而將IP位址改至美國後，同一比價網站亦有不少比較結果，甚至低至美金$78/晚（約合2,301新台幣/晚），比使用英國IP訂房更便宜。

由於不同國家或地區政府的網路審查制度不同，一些新聞網站或社交媒體在某些國家或地區禁止訪問，例如：中國、緬甸、泰國等。你可以透過使用VPN連接其他國家的伺服器以便輕鬆訪問這些網站。

助你解鎖不同地區的串流內容

飯店房間電視播放的電視節目/電影太無聊？現在還可以選擇利用Netflix、Disney+等串流平台觀看影視節目，但礙於地區限制及版權問題，部分電影及劇集無法觀看。例如你身在歐洲旅遊，無法觀看台灣的內容，然而VPN可以解決此問題，只要利用VPN將個人IP位址換成台灣，就可以。

如何選擇適合自己的VPN產品？

如果你希望旅行期間可以使用VPN，並確保可保障網路和隱私安全。你可以在選購時考慮幾點，例如：VPN的加密技術及附加安全功能、伺服器數量、網路連接速度、VPN公司設立地點、兼容性等，或者先免費試用，體驗最適合自己的VPN。

下載適用於。

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