小孩免費住主題房！ 台北喜來登「角落小夥伴樂園」整層樓全新打造，再爽吃十二廚Buffet

有關注角落小夥伴的粉絲們，絕對不能忽視今年就要上映的「角落小夥伴電影版：藍色月夜的魔法之子」，而五星台北喜來登大飯店也趁勢聯名推出「角落小夥伴樂園」，除了整層樓打造全新夥伴樂園遊玩區以外，還推出限定住宿專案，即日起住宿，2人成行還直接贈送1位12歲以下孩童免費入住，還可以無限看熱門電影與卡通，翌日再吃Buffet之王十二廚早餐喔，爸媽快帶小朋友度假囉！

圖／台北喜來登大飯店提供

這回台北喜來登大飯店與角落小夥伴電影版聯名推出超狂優惠住宿專案，首先是把五樓全區域打造成「角落小夥伴樂園」，將可以一次遊玩十間主題樂園，並結合電影場景、手作活動、打卡區與各種像是球池溜滑梯、迷你高爾夫、爆米花丟丟樂、魔術與Switch等統統都有，絕對是大小朋友都超值的方案。

圖／台北喜來登大飯店提供

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不僅如此，現在推出的「台北喜來登大飯店 X 角落小夥伴：藍色月夜的魔法之子」住宿專案，雙人最低5,199（+15.5%）元起、四人入住每晚7,299（+15.5%）元起，更狂的是2人成行贈送1位12歲以下孩童免費入住喔，其他內容還包含專案提供兒童專屬沐浴備品、免費享用果汁與點心與無限暢看房內熱門電影及卡通；另外住宿期間免費暢玩「角落小夥伴」主題樂園，免費使用會館三溫暖、健身房及戶外泳池喔。專案優惠從即日起至10月31日止，數量有限，敬請把握機會住起來！

圖／台北喜來登大飯店提供

台北喜來登大飯店X角落小夥伴：藍色月夜的魔法之子 住宿專案

專案日期：8月5日至10月31日

專案價格：2人成行贈送1位12歲以下孩童免費入住

每週日至週四，雙人入住每晚5,199+15.5%元起，四人入住每晚7,299+15.5%元起

每週五至週六，雙人入住每晚5,599+15.5%元起，四人入住每晚7,699+15.5%元起

圖／台北喜來登大飯店提供

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