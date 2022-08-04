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2022「府城漢堡節」回來了！吃得到「50種限定口味漢堡」，還有啤酒無限喝到飽

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台南晶英酒店提供
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每次一推出都能引起美食話題的「府城漢堡節」正式回歸啦！將一口氣集結20家人氣漢堡品牌與快閃餐車，並推出近50種原創限定口味漢堡，打造屬於台南「WAY（胃）」在地的專屬好味道，現在單人只要299元內含150元抵餐費及軟性飲料暢飲喔，絕對是漢堡饕客一定要前往嚐鮮的好味道，還有馬戲團助陣根本必去！

圖／台南晶英酒店提供
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由台南晶英酒店創辦的「府城漢堡節」至今2022年已邁入第四屆，過去曾締造上千人響應，是每年南台灣夏季最熱鬧的活動饗宴之一，今年確定將於8月5日至7日在小西門國泰置地廣場登場擴大舉辦，超越以往兩天的活動，今年除了滿滿的三天可以吃到特色漢堡外，還能看到集結在地人氣漢堡品牌餐廳與快閃餐車的漢堡製作過程，光是香氣四溢就能吸引不少觀光客了。

圖／台南晶英酒店提供
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不僅如此，今年主題打造「台南WAY（胃）」，將融合在地台南特色小吃於漢堡中，像是土產虱目魚、石斑魚或棺材板等食材都將幻化成漢堡，甚至還有一顆要價2,800元「黑金和牛海膽西瓜綿堡」，是由地主台南晶英團隊特別打造的超奢華漢堡口味，嚴選炭烤A5厚切和牛，配上食用金箔與放上北海道海膽與高級魚子醬，光是視覺搭配就有濃厚的奢華高級感，味道更是堪稱一絕，有點口袋的饕客可以集資吃吃看！

圖／台南晶英酒店提供
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不讓地址台南晶英轉美於前，其他還有龍膽石斑鱈魚肝美乃滋海帶芽捲餅、蝦餅爆雞腿排漢堡與棺材板漢堡等都是可以拭目以待的特色漢堡，此次擴大舉辦之外，也將邀請「FOCA福爾摩沙馬戲團」展演馬戲嘉年華，一次滿足漢堡美食市集、露天餐飲聚會與音樂饗宴。現在單人售票299元內含150元抵餐費及軟性飲料暢飲，還可以另外加購300元無限暢飲啤酒喔，還沒有安排計畫的夥伴們快揪團前往卡位吧！

圖／台南晶英酒店提供
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2022府城漢堡節

活動時間：8月5日(五)至8月7日(日)

地點：台南小西門國泰置地廣場

入場費用：

每位NT$299元 (含$150面額券、軟性飲料暢飲)；若要啤酒暢飲加購每位NT$300元（單日不限進出次數，翌日參加需再次購買入場）

預計登場的店家：在地漢堡店家包含台南晶英酒店、捷絲旅台南十鼓館 Just Sleep Tainan Ten-Drum、Shuang Mu 双木漢堡、Factory 共嚐美式餐酒館、Megopun Hamburger 米國胖美式漢堡、趣肯MaMa速食店．新市店、MoonLight Saloon 月光餐酒館、JuicyBurger朱熹漢堡、Minimou、1982 de glacée 法式冰淇淋、豐藏鰻魚料理專門、Neighborhood Sandwich（鄰座） x 米式幽默Rice Humor、Guyra Burger 蓋拉澳式漢堡、Sk尚恩廚房與8818 Pizza Restaurant比薩屋；快閃漢堡餐車則有JungleBurger 叢林漢堡 (8/5)、啃食漢堡Ken's food burger (8/5-6)、尤牧 Nomad軟法堡 (8/6)、Smokin’美式煙燻燒烤行動餐車(8/6)與WOYAO Burger 我要漢堡(8/7)

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／台南晶英酒店提供
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