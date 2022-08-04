超療癒！動物們抗暑大作戰 大口吃冰、泡泥巴泰奶浴、躲洞納涼消暑好Q萌
【旅奇傳媒/編輯部報導】「好熱！」今年夏天的熱浪讓人直呼受不了，連動物也需要降溫，快來看看可愛動物們一起消暑的模樣，大口享受冰品大餐、泡泥巴泰奶浴、躲洞跟樹蔭納涼，呆萌的神情很是療癒！
不只是人類，關西六福莊的動物們也進行抗暑大作戰，動物保育員們針對不同動物，特別客製化各式各樣的冰品大餐，環尾狐猴享受玉米冰棒，狐獴啃胡蘿蔔冰球，除此之外，還有超卡哇伊福豚家族泰奶浴，小水豚在媽媽的帶領下，開心滾泥巴浴，用泥巴降低體溫，幫助身體保持涼快，以及掛著黑眼圈的狐獴，藉由黑色眼圈吸光保護眼睛，也不斷尋找洞穴與樹蔭納涼，一秒萌翻所有人。
想要欣賞動物們避暑賣萌的可愛模樣，關西六福莊推出8月限定避暑遊樂企劃，即日起至8月31日止，於周一至周四間，雙人入住「莊友分享日 住房專案」，享剛果藍天房一晚、活力早餐，再贈酷星冰雪糕，冰涼入口，馬上消暑，還有六福村水陸聯票手環，參加六福村主題遊樂園每日3場的「轟炸水派對」，與水派對女孩、比基尼女郎水槍大戰，再前往六福水樂園暢玩各種水上遊樂設施，刺激腎上腺素狂飆，除了雙人住房優惠外，搭配悠遊國旅振興方案，稅後房價最高可現折1,300元，享受快閃優惠更超值。
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言