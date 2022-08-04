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超療癒！動物們抗暑大作戰 大口吃冰、泡泥巴泰奶浴、躲洞納涼消暑好Q萌

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圖：六福旅遊集團／提供
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夏天太熱，狐獴啃胡蘿蔔冰球，享用冰品大餐。　圖：六福旅遊集團／提供
夏天太熱，狐獴啃胡蘿蔔冰球，享用冰品大餐。　圖：六福旅遊集團／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「好熱！」今年夏天的熱浪讓人直呼受不了，連動物也需要降溫，快來看看可愛動物們一起消暑的模樣，大口享受冰品大餐、泡泥巴泰奶浴、躲洞跟樹蔭納涼，呆萌的神情很是療癒！

不只是人類，關西六福莊的動物們也進行抗暑大作戰，動物保育員們針對不同動物，特別客製化各式各樣的冰品大餐，環尾狐猴享受玉米冰棒，狐獴啃胡蘿蔔冰球，除此之外，還有超卡哇伊福豚家族泰奶浴，小水豚在媽媽的帶領下，開心滾泥巴浴，用泥巴降低體溫，幫助身體保持涼快，以及掛著黑眼圈的狐獴，藉由黑色眼圈吸光保護眼睛，也不斷尋找洞穴與樹蔭納涼，一秒萌翻所有人。

▲卡哇伊福豚家族泰奶浴，小水豚在媽媽的帶領下，開心滾泥巴浴，用泥巴降低體溫。　圖：六福旅遊集團／提供
▲卡哇伊福豚家族泰奶浴，小水豚在媽媽的帶領下，開心滾泥巴浴，用泥巴降低體溫。　圖：六福旅遊集團／提供

▲環尾狐猴享受玉米冰棒，津津有味又消暑。　圖：六福旅遊集團／提供
▲環尾狐猴享受玉米冰棒，津津有味又消暑。　圖：六福旅遊集團／提供

▲關西六福莊推8月快閃優惠享清涼，吃雪糕、打水仗、玩水陸樂園，看動物消暑萌模樣，搭配國旅補助最高再折1,300元。　圖：六福旅遊集團／提供
▲關西六福莊推8月快閃優惠享清涼，吃雪糕、打水仗、玩水陸樂園，看動物消暑萌模樣，搭配國旅補助最高再折1,300元。　圖：六福旅遊集團／提供

想要欣賞動物們避暑賣萌的可愛模樣，關西六福莊推出8月限定避暑遊樂企劃，即日起至8月31日止，於周一至周四間，雙人入住「莊友分享日 住房專案」，享剛果藍天房一晚、活力早餐，再贈酷星冰雪糕，冰涼入口，馬上消暑，還有六福村水陸聯票手環，參加六福村主題遊樂園每日3場的「轟炸水派對」，與水派對女孩、比基尼女郎水槍大戰，再前往六福水樂園暢玩各種水上遊樂設施，刺激腎上腺素狂飆，除了雙人住房優惠外，搭配悠遊國旅振興方案，稅後房價最高可現折1,300元，享受快閃優惠更超值。

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