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臺東慢食評鑑結果出爐，31間優質店家搶先預訂

文／ 臺東縣政府農業處提供

兩年一度的臺東慢食評鑑，第四屆2022年的評選結果出爐了！由臺東縣政府農業處主辦，精選出臺東最具代表性、以料理串聯起土地、農業與地方飲食文化的慢食餐廳。經過書面審查、初審、複審三階段，八位專業評委徐仲、高靜玉、簡國書、王嘉平、王琴理、鄭畬軒、葉杏珍、王南琦，歷時四個月的走訪、評分、討論，並給予參選店家各種診斷與建議，最後共選出三十一間最具指標性的臺東慢食星等店家。

▲三星店家漁采時令料理探索臺東山海田野，透過和食的細膩調理，將農漁采風化為餐桌上美好風景。 圖／臺東縣政府農業處提供
▲三星店家漁采時令料理探索臺東山海田野，透過和食的細膩調理，將農漁采風化為餐桌上美好風景。 圖／臺東縣政府農業處提供

慢食三星殊榮由Sinasera 24、漁采時令料理、M’LOMA 共同獲得。位於長濱南竹湖的Sinasera 24，在地方生產系統的穩定支持下，將餐盤化為畫布，描繪長濱大地的光線、色彩與氣味。漁采時令料理不斷探索臺東的山、海、田、野，透過和食的細膩調理，將農漁采風化為餐桌上的美好風景。M’LOMA則在每一道餐點中訴說著關於在家鄉海岸河口成長的故事，將想家的心情化為精彩料理。

▲三星店家Sinasera 24 在地方生產系統的穩定支持下，將餐盤化為畫布，描繪長濱的光線、色彩與氣味。 圖／臺東縣政府農業處提供
▲三星店家Sinasera 24 在地方生產系統的穩定支持下，將餐盤化為畫布，描繪長濱的光線、色彩與氣味。 圖／臺東縣政府農業處提供

榮獲慢食二星肯定的共有十一家：日出禾作、艾蘭哥爾咖啡、烏尼囊多元文化工作坊、力卡珈琲、台東有知鳥、恰比兔子、幸福食堂、拉勞蘭小米工坊、Tanya’s泰食餐桌、痴愛玉、飴屋(台東)。無論是精彩演譯農人/廚人/咖啡師多重身分，或將當季食材化為發酵食與保存食，或以在地食材創作異國料理，以臺東原生種食材訴說部落傳統文化，二星店家各有動人故事，在料理上表現傑出、特色鮮明，充分展現「優質、純淨、公平」的慢食精神，絕對值得專程到訪。

▲三星店家 M’LOMA 在每道餐點中訴說關於在家鄉海岸河口成長的故事，將想家的心情化為精彩料理。 圖／臺東縣政府農業處提供
▲三星店家 M’LOMA 在每道餐點中訴說關於在家鄉海岸河口成長的故事，將想家的心情化為精彩料理。 圖／臺東縣政府農業處提供

慢食一星店家，則有竹湖山居、曬穀場話桑麻工坊、旗遇海味、野室珈琲、巧本味蔬食人文料理、南島咖啡部落廚房、池上好店、宏昌客家菜館、黃媽媽手作客家小館、達興山號、河堤パン時光共十一家。料理人們選擇友善漁法捕獲的新鮮食材，烹調當期剛剛收穫的池上新米，將山裡的野菜、山林香料融入餐桌，用心傳達臺東產地餐桌特色。明日之星則有眺港Café、芙瀨實驗廚房、茶田關舍、後面那間餐坊、青山農場、草民共六間店家，料理人認同慢食且有意持續發展，未來深具潛力。

▲二星店家日出禾作以自家手網烘焙的電光咖啡、阿美式風味烤麻糬、炙燒Siraw飯糰，分享部落大地的滋味。 圖／臺東縣政府農業處提供
▲二星店家日出禾作以自家手網烘焙的電光咖啡、阿美式風味烤麻糬、炙燒Siraw飯糰，分享部落大地的滋味。 圖／臺東縣政府農業處提供

以上店家將於10月29日、30日臺東慢食節開幕活動中公開授獎，獲獎店家資訊與料理特色，也將彙集成《2022臺東慢食指南Taitung Slow Food Select》 中英文雙語書冊出版。歡迎大家在旅行臺東、享受大山大海療癒的同時，安排一趟慢食之旅，用一頓飯中認識地方物產、品嚐美味料理、結交臺東慢廚好朋友，一起經驗「慢」所帶來的深刻與滿足。

▲臺東慢食廚人們不僅製作美味料理，更積極守護家鄉的土地、自然環境與傳統飲食文化。 圖／臺東縣政府農業處提供
▲臺東慢食廚人們不僅製作美味料理，更積極守護家鄉的土地、自然環境與傳統飲食文化。 圖／臺東縣政府農業處提供

更多訊息請見：發現臺東慢食

（臺東縣政府廣告）

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