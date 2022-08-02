麗寶夏日演唱會 超強卡司《原子少年》《理想混蛋》8/27熱力開唱

8月27日麗寶夏日演唱會卡司療癒系獨立樂團-《理想混蛋》。 圖：麗寶樂園渡假區／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】麗寶樂園渡假區首次在暑假舉辦《麗寶夏日演唱會》，將於8/27(六)晚上7點在麗寶OUTLET MALL後方麗寶落羽松草原，熱血開唱！

本次演唱卡司邀請今夏爆炸紅的選秀節目《原子少年》團體：天王星、地球、水星及同樣是選秀節目《菱格世代DD52》脫穎出的冠軍女團G.O.F、ALL IN 5、療癒系獨立樂團《理想混蛋》、再加上收視率屢創佳績的實境節目《來吧!營業中》的顏佑庭、饒舌新秀李杰明等人輪番上陣，帶來全台最嗨的夏日演唱會。

麗寶樂園渡假區表示，今年首次比照跨年晚會等級規劃麗寶夏日演唱會，除了力邀當今最火紅《原子少年》、《理想混蛋》等藝人卡司外，更將場地移至超過6萬坪的麗寶落羽松草原，營造夏日悠閒放鬆氛圍，讓粉絲能在遼闊舒適的大草原上迎接夏日晚風，熱情嘶吼、嗨爆全場。《麗寶夏日演唱會》免費入場，凡於8/1(一)至8/27(六)，只要符合渡假區內各場域消費門檻，如 : 麗寶OUTLET MALL當日消費累計滿3000元可兌換2張演唱會門票；天空之夢摩天輪單次購買4張搭乘券(不限票種)可兌換2張演唱會門票；麗寶樂園(探索世界、馬拉灣或雙園)假日單次購買2張樂園門票(不限票種)可兌換1張演唱會門票等，就能免費入場一起high(票券數量有限，兌完為止)。

此外，即日起至8/31(三)，麗寶樂園渡假區消費累積滿3,000元，憑消費發票當日登入還能再抽星宇航空台北—亞洲不限航點雙人來回機票、機車、電動腳踏車及萬元麗寶福容大飯店住宿券….等。

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