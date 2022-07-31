雙人親10秒「57折玩水樂園」！全台「4大玩水優惠」一次看，最低平日119元快衝

近日夏季全台有多個縣市都有出現36度以上的高溫，中央氣象局也表示還有機會更高溫到38度，肯定是熱翻了。不過因應「消暑計畫」，全台水樂園紛紛推出超狂優惠，搭配悠遊國旅最高還可以享有3折優惠。UDN小編特別整理全台4家水樂園優惠，一起看看吧！

六福村

六福村的「六福水樂園」即日起至8月14日推出超狂「七夕黏TT」優惠，不論情侶夫妻或雙人只要能於購票現場隔著口罩「接吻10秒」，兩人只要約57折777元（原價1356元）直接玩水樂園一整天囉，由於酷暑真的太熱，還能獲贈免費獲得冰棒組喔。

圖／六福村提供

劍湖山世界

劍湖山世界針對暑假推出「水世界」優惠活動，像是「水陸COOL冰戰 ：水陸一起High，冰涼放膽玩」，即日起至8月31日直接爽玩國際水設施、冰霧泡泡趴外，還能看到夏日煙火秀，還有「暑假水陸暢玩」，亦是即日起至8月31日，假日一人為499元、平日超狂最低只要悠遊3折119元就可以爽玩海陸設施。值得注意的是需要需要至「悠遊國旅-3折遊樂園網站」先行預約喔。

圖／劍湖山世界提供

圖／劍湖山世界提供

麗寶樂園

麗寶樂園水上樂園也搭上「觀光局悠遊國旅」專案，即日起至12月15日的週一至週五(不含國定假日、園區維修保養日)，只要出示觀光局悠遊國旅預約憑證，直接享門票3折優惠，像是「探索世界/馬拉灣」全票只要270元、學生票240元、學童票210元與博幼票135元；而「暢玩水陸雙樂園」則享全票390元、學生票330元、學童票270元與博幼票195元，最高省910元超狂

圖／麗寶樂園提供

小人國

小人國推出「悠遊國旅：快樂FUN暑假水陸雙享平日165元起」活動專案，即日起至12月15日限定週一至週五，入園前至悠遊國旅3折遊樂園網站預約登記，來園購票時出示完成預訂後取得的QR碼與個人身分證件核驗，就可以直接享3折優惠門票喔，未滿18歲享有165元優惠、年滿18歲的成人則為255元。

圖／小人國提供

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