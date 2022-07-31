快訊

酒後乖乖搭計程車…男發現運將少找錢 騎車追趕又成酒駕犯

陳時中主視覺遭批「喝醉老人路邊尿尿」 吳思瑤8字回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙人親10秒「57折玩水樂園」！全台「4大玩水優惠」一次看，最低平日119元快衝

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖左／六福村提供 圖右上／麗寶樂園提供 圖右下／六福村提供
圖左／六福村提供 圖右上／麗寶樂園提供 圖右下／六福村提供

近日夏季全台有多個縣市都有出現36度以上的高溫，中央氣象局也表示還有機會更高溫到38度，肯定是熱翻了。不過因應「消暑計畫」，全台水樂園紛紛推出超狂優惠，搭配悠遊國旅最高還可以享有3折優惠。UDN小編特別整理全台4家水樂園優惠，一起看看吧！

六福村

六福村的「六福水樂園」即日起至8月14日推出超狂「七夕黏TT」優惠，不論情侶夫妻或雙人只要能於購票現場隔著口罩「接吻10秒」，兩人只要約57折777元（原價1356元）直接玩水樂園一整天囉，由於酷暑真的太熱，還能獲贈免費獲得冰棒組喔。

圖／六福村提供
圖／六福村提供

劍湖山世界

劍湖山世界針對暑假推出「水世界」優惠活動，像是「水陸COOL冰戰 ：水陸一起High，冰涼放膽玩」，即日起至8月31日直接爽玩國際水設施、冰霧泡泡趴外，還能看到夏日煙火秀，還有「暑假水陸暢玩」，亦是即日起至8月31日，假日一人為499元、平日超狂最低只要悠遊3折119元就可以爽玩海陸設施。值得注意的是需要需要至「悠遊國旅-3折遊樂園網站」先行預約喔。

圖／劍湖山世界提供
圖／劍湖山世界提供

圖／劍湖山世界提供
圖／劍湖山世界提供

麗寶樂園

麗寶樂園水上樂園也搭上「觀光局悠遊國旅」專案，即日起至12月15日的週一至週五(不含國定假日、園區維修保養日)，只要出示觀光局悠遊國旅預約憑證，直接享門票3折優惠，像是「探索世界/馬拉灣」全票只要270元、學生票240元、學童票210元與博幼票135元；而「暢玩水陸雙樂園」則享全票390元、學生票330元、學童票270元與博幼票195元，最高省910元超狂

圖／麗寶樂園提供
圖／麗寶樂園提供

小人國

小人國推出「悠遊國旅：快樂FUN暑假水陸雙享平日165元起」活動專案，即日起至12月15日限定週一至週五，入園前至悠遊國旅3折遊樂園網站預約登記，來園購票時出示完成預訂後取得的QR碼與個人身分證件核驗，就可以直接享3折優惠門票喔，未滿18歲享有165元優惠、年滿18歲的成人則為255元。

圖／小人國提供
圖／小人國提供

延伸閱讀：

幽魂鬼怪齊聚一堂！直擊南美館「亞洲地獄展」午夜場 Coser專業擺拍就是愛搞鬼

看完「殭屍展」用美食壓壓驚！精選南美館週邊5家餐㕔 高CP值日式定食、特色義式料理療癒身心

相關新聞

雙人親10秒「57折玩水樂園」！全台「4大玩水優惠」一次看，最低平日119元快衝

近日夏季全台有多個縣市都有出現36度以上的高溫，中央氣象局也表示還有機會更高溫到38度，肯定是熱翻了。不過因應「消暑計畫」，全台水樂園紛紛推出超狂優惠，搭配悠遊國旅最高還可以享有3折優惠。UDN小編特別整理全台4家水樂園優惠，一起看看吧！

幽魂鬼怪齊聚一堂！直擊南美館「亞洲地獄展」午夜場 Coser專業擺拍就是愛搞鬼

大家引頸期盼鬼月最殺最應景的搞鬼活動登場！ 台南美術館「亞洲的地獄與幽魂特展」於7/30晚間9點首場上映，百鬼漫遊Cosplay午夜專場「破地獄之頭過身就過」招來了許多亞洲幽魂鬼怪齊聚一堂，首場吸引破

鬼月來試膽！超狂5大體驗 鬼屋、屍疫戰、面見木乃伊

農曆7月無預警飄來，許多與鬼怪相關的「納涼」體驗活動也應景登場，除了日前台南美術館夯翻的「亞洲的地獄與幽魂」特展掀熱潮，...

文具控看過來！精選全台６間「特色文具店」讓你逛到失心瘋 書寫出自己的溫度

每次走進文具店裡，看見排列整齊、琳瑯滿目的各式文具，總會讓人感到相當療癒，讓人忍不住想帶幾項文具回家，以下整理了6間特色獨具的獨立文具店，剛好到附近旅行時，不妨到店內走走，除了欣賞店內的選品以及陳列之外，也可能會找到適合自己、讓生活更輕鬆的各式文具！

猩球崛起+侏儸紀世界！「2022花蓮富里稻草藝術季」帶你體驗稻田魅力

來東台灣進行山線旅遊，除了知名的伯朗大道和鹿野高台之外，還可以安排到花蓮富里正如火如荼進行的【2022富里稻草藝術季】欣賞「來稻侏羅紀」的裝置藝術，體驗農村與稻田的魅力。

入境塞爆！檢疫四大關卡 至少2.5小時才能出機場

我國邊境逐步放寬，但入境仍得先面對刷健康申報憑證、行李清消、唾液採檢、防疫計程車等四大關卡，放寬入境人數至每周四萬人次後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。