秒飛智利復活島？台中34尊「摩艾像dum dum」免費展出，周邊商品太萌民眾搶翻天

好想出國體驗異國風情？智利復活節島最夯的「摩艾dum dum」出現在台灣，趕快約親朋好友一起去朝聖打卡吧！這次不用坐飛機出國、不用隔離，只要去台中的大里藝術廣場，就可以看見成群的「摩艾」，現場空間寬敞、停車方便，展覽即日起到10/31，期間完全免費！

圖／大里藝術廣場 Dali Art Plaza授權提供

台中大里藝術廣場總是不定期舉辦裝置藝術展覽，既今年春天舉辦的「稻草人迷宮裝置藝術展」後，近期又與Merci Design攜手，打造了34尊超壯觀的「摩艾(Moai)」像，每一尊都各有特色，而且顏色超級繽紛可愛，從最近爆紅的Tiffany藍色到馬卡龍色粉紅色系全都有，經典的灰色質感更是無與倫比，儼然像是到了復活節島一般。

這34尊摩艾像除了顏色多變之外，高矮也不一，神秘又耐人尋味，但是仔細看就會發現摩艾像都是依照黃金比例進行排列，照片拍起來相當壯觀。

圖／大里藝術廣場 Dali Art Plaza授權提供

摩艾展除了可以拍照之外，這次大里藝術廣場B2的「異想新樂園」規劃人氣滿滿的周邊商品，28款限量設計，從登機箱、面紙盒到玻璃杯全都有，尤其是摩艾面紙盒逗趣的設計相當討喜，放到家中便能輕易增添日常生活的趣味性。由於這次是獨家引進，所以要搶購的朋友們一定要好好把握這次的機會，錯過就可惜了！

圖／大里藝術廣場 Dali Art Plaza授權提供

即日起展出到10/31，由於是免費展出，又因為停車便利，非常適合姐妹們出遊，美照拍好拍滿，當然也是全家大小暑假玩樂的好去處。現場空間寬敞，疫情期間也能保有社交距離，不過還是提醒大家戴好口罩、勤洗手，隨時留意自身身體狀況。

圖／大里藝術廣場 Dali Art Plaza授權提供

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