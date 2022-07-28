鐵道迷請注意！2022富岡鐵道藝術節「國寶級火車CK124」等你來拍
國寶級老火車CK124今年特別受邀來富岡小鎮與大家同樂囉，更不用說還有活力十足踩街揭開活動序曲，歡迎大小朋友們一同COSPLAY復古服飾來場時光旅行，一同體驗客家小鎮的懷舊風情動人美好。 ▲圖片提供／活動網頁
來趟富岡雙鐵輕旅行吧！走出富岡火車站，騎著鐵馬，穿梭小鎮，沿途欣賞老房老紅磚、老店老靈魂以及藝術作品；記得停下來，嘗一嘗道地客家美食，駐足田野間，一觀稻田綠浪黃浪、陂塘粼粼波光，感受屬於富岡小鎮的浪漫。
還記得前年國王號DT668的英姿霸氣蒞臨富岡小鎮嗎？「2022富岡鐵道藝術節」熱鬧登場，今年主視覺設計，以富岡小鎮特色建築、裝置作品印象連結感，更加入小王子CK124嘉賓來富岡。此外，6場表演音樂活動、11場主題活動及27件裝置藝術作品也是精彩動人。
歡迎您漫步或騎乘YouBike，走入富岡客家小鎮現場提供休憩區與簡易茶水，帶領你探索富岡大小事一同感受在富岡佇立90餘年的老街區慢活感
▲圖片提供／活動網頁
欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/205548
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