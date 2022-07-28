礁溪寒沐「吃到飽+會館」快閃價近5折！海陸百匯無限吃再享戶外泳池與泡湯溫泉

八月即將到來的就是父親節了，礁溪寒沐酒店推出一系列餐飲八月快閃優惠，自8月1日起每人只要888元就可享有BUffet吃到飽再加會館爽用的超狂近5折優惠，不僅如此，旗下MU BAR大廳酒吧天特製的「時尚紳士老爹」父親節蛋糕再打88折、川薈中餐廳也有父親節石斑魚料理套餐，超多好康一起來看看吧！

圖／礁溪寒沐酒店提供

MU TABLE自助餐廳攜手寒沐會館推出快閃票券，自8月1日至8月31日推出官方平台「線上快閃券」，每人只要888元(原價1,718元)，即可享有平日週一至週四自助午餐加上體驗寒沐會館設施體驗，爽吃MU TABLE海陸百匯以及會館使用戶外泳池與綜合溫泉等設施，值得注意的是票券須於8月31日前使用完畢。

圖／礁溪寒沐酒店提供

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另外礁溪寒沐酒店旗下「MU BAR」大廳酒吧於8月推出「時尚紳士老爹」父親節蛋糕。採用法國米歇爾柯茲法努雅63%黑巧克力製成的苦甜海綿蛋糕，融合蜂蜜、依思尼鮮奶油與法國進口新鮮櫻桃浸白蘭地等精緻原料，口感層次豐富又不死甜，現在6吋蛋糕原價980元再打88折，須於提貨日前三天來電預訂喔。

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最後，川薈中餐廳也推出由行政副主廚郭偉鈞帶領研發的四人家庭分享餐與十人豪華桌菜，直接爽吃像是雲朵上的川椒牛、櫛瓜野菌椒麻雞、老媽麻婆嫩豆腐、X.O 嫣紅虎蝦金沙卷與蒜香淮山黑土松茸放山雞等，入內用餐可免費獲贈Les Vins de Vienne Rhone Les Cranilles紅酒兩瓶。更多八月優惠好康請上官網查詢。

圖／礁溪寒沐酒店提供

官網：https://www.muhotels.com

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