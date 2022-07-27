台中發威！全新2萬坪「三井購物中心」開幕時間首曝光，300家品牌進駐、台鐵步行6分鐘抵達

繼台中要有全新海生館之後，現在即將年底開幕的全新購物中心「Mitsui Shopping Park LaLaport台中」也要進駐台中東區了，佔地2萬坪、300家品牌進駐，而且台鐵出站僅需要步行6分鐘即可抵達，購物、餐飲與娛樂一次滿足！

圖／三井不動產集團提供

「Mitsui Shopping Park LaLaport台中」是由三井不動產集團一手打造而成，原秋季開幕因疫情延宕完工時間，將全力衝刺完工，期盼年底盛大開幕，同時將引進台灣人愛好的日本品牌名店，同時也將滿足餐飲、娛樂、日常生活等需求，預計推出300家知名品牌進駐，搭配日系建築風貌，絕對賦予台中新生活樣貌。

圖／三井不動產集團提供

值得注意的是，該購物中心佔地超過2萬坪，與台中港三井OUTLET不同的是主要以當季與最新商品為主，商業定位調性的差異也可以滿足不同消費族群的需求。至於交通非常方便，距離台中火車站僅需6分鐘的步行距離，預計開幕後將吸引大批台中市民與其他縣市的消費者朝聖，展現台灣人十足的購物力。更多實際開幕日期與資訊以三井不動產集團公告為主。

圖／三井不動產集團提供

Mitsui Shopping Park LaLaport台中

地點：確認為台中市東區，距離台中火車站步行約6分鐘

開幕日：規劃2022年底

圖／三井不動產集團提供

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